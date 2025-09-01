September start wisselvallig, maar zomerse warmte keert terug

Na een zeer warme en zonnige zomer is maandag, op de eerste dag van september, volgens de weerkundige kalender de eerste herfstmaand van start gegaan. Het belooft een wisselvallige week te worden met buien, maar ook zeker zonneschijn. De temperaturen blijven aangenaam en in het weekend lijkt het zelfs weer zomers warm te worden.

De dag begint in het noordoosten met vrij veel wolken en wat regen. In het Waddengebied kan een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en komt er steeds meer ruimte voor de zon.

In de middag valt er vooral in het noorden nog een enkele bui. Verder is het vrij zonnig en met een matige, aan zee vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 21 graden op de Wadden tot lokaal 24 graden in Limburg. In de avond kan plaatselijk nog een bui vallen, maar zijn er ook opklaringen.

Dinsdag vallen er vooral in de kustregio’s enkele buien. Landinwaarts blijft het vrijwel droog. Met een matige zuidwestenwind en geregeld zon wordt het zo’n 22 graden.

Zomers warm

De rest van de week blijft wisselvallig met dagelijks kans op buien of perioden met regen, afgewisseld met zon. De temperatuur ligt rond de 22 graden. In het weekend blijft het grotendeels droog en met meer zon wordt het dan weer zomers warm, met temperaturen rond de 25 graden.