Van Amy tot Wubbo: dit zijn de stormnamen van het nieuwe seizoen

De eerste storm die dit seizoen een naam krijgt, heet Amy. Dat meldt het KNMI. De naam is afkomstig uit Groot-Brittannië. Daarna volgen Bram, een Ierse inzending, en Chandra. Die laatste is ingebracht door het KNMI en werd voorgesteld door een bezoeker van de open dag in oktober vorig jaar. De naam verwijst naar de Hindoeïstische god van de maan.

Stormen krijgen een naam om mensen tijdig te waarschuwen voor gevaarlijk weer. Zo kunnen zij zich beter voorbereiden. De namenlijst is samengesteld door het KNMI, het Britse Met Office en het Ierse Met Éireann. Elke weerdienst levert ongeveer zeven namen aan.

Sinds 2019 krijgen stormen waarvoor het KNMI een code oranje of rood afgeeft een naam. Soms gebeurt dat ook bij code geel. Voor de Nederlandse namen zijn bezoekers van de KNMI-open dag in 2024 gevraagd om suggesties.

Stormnamen uit Nederland: Chandra Eddie Janna Lilith Nico Hannah Wubbo

Eddie werd gekozen omdat het een internationale naam is die in meerdere talen herkenbaar is. Janna is aangedragen ter herinnering aan een oma die 96 jaar werd en in haar leven veel stormen heeft doorstaan. De naam Lilith, die ‘behorend tot de nacht’ betekent, is ingestuurd vanwege de verwoestende kracht die een storm soms kan hebben.

Nico is vernoemd naar de kleinzoon van een oud KNMI-medewerker die tussen de jaren vijftig en zeventig werkte op het weerschip Cumulus. Hannah is ingebracht door een meisje dat stormen fascinerend vindt. Tot slot is Wubbo gekozen als eerbetoon aan Wubbo Ockels, de eerste Nederlander die een ruimtereis maakte.