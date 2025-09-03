Pas op voor je tuinmeubilair: lokale kans op tornado

In de loop van woensdagmiddag, vanaf 16.00 uur, wordt onweer verwacht met zware windstoten, het KNMI heeft zelfs gewaarschuwd met code geel. Maar dit is niet eens het meest opmerkelijke aan het weerbericht: er is zelfs een kans op een tornado.

Bij voldoende onstabiliteit en windschering kan 's middags een zwakkere tornado ontstaan, vertelt meteoroloog Robert de Vries. Als het gebeurt is het heel lokaal en de meeste mensen zullen er weinig van merken. Wie er wel iets van merken zal zien dat de wind kortstondig even flink uitschiet, en waarschijnlijk schiet er ook wat tuinmeubilair de lucht in.

Waar is de kans op een tornado het grootst?

De kans is overal in het land aanwezig, de kleinste kans op een tornado is er in het oosten en noordoosten.

Een tornado ontstaat uit een supercel, die eigenlijk een bui is die om zijn eigen as draait. "Dat gebeurt alleen tijdens een complex samenspel van elementen die precies 'goed moeten vallen'", legt De Vries uit. "Het samenspel bestaat uit voldoende warme vochtige lucht die opstijgt, genoeg windschering (dit is de wind die verandert met hoogte en/of snelheid en richting). Hierdoor kan de opwaartse lucht gaan draaien." Uiteindelijk komt daar dan een supercel uit en daaruit kan dan weer een tornado ontstaan.

Is een tornado uniek in Nederland?

Een tornado is zeker niet uniek in Nederland, maar vaak komen ze ook niet voor. Gemiddeld gezien hebben we 1 à 2 zwakkere tornado's per jaar. Toch kunnen ze voor flinke schade zorgen.

Echt sterke tornado's zijn een stuk uitzonderlijker, maar ook zeker niet uitgesloten. De tornado van Borculo in 1925, vorige maand precies 100 jaar geleden, is erg bekend. Maar het Zeeuwse Zierikzee werd in 2022 nog getroffen door een tornado. Daarbij viel één dode en raakten negen mensen gewond.

En later op de avond

Aan het einde van de avond zijn de zwaarste buien alweer het land uit. Woensdag- op donderdagnacht blijft er nog wel een enkele (lichtere) bui mogelijk.