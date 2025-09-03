Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Pas op voor je tuinmeubilair: lokale kans op tornado

Extreem weer

Vandaag, 12:59

Link gekopieerd

In de loop van woensdagmiddag, vanaf 16.00 uur, wordt onweer verwacht met zware windstoten, het KNMI heeft zelfs gewaarschuwd met code geel. Maar dit is niet eens het meest opmerkelijke aan het weerbericht: er is zelfs een kans op een tornado.

Bij voldoende onstabiliteit en windschering kan 's middags een zwakkere tornado ontstaan, vertelt meteoroloog Robert de Vries. Als het gebeurt is het heel lokaal en de meeste mensen zullen er weinig van merken. Wie er wel iets van merken zal zien dat de wind kortstondig even flink uitschiet, en waarschijnlijk schiet er ook wat tuinmeubilair de lucht in.

Waar is de kans op een tornado het grootst?

De kans is overal in het land aanwezig, de kleinste kans op een tornado is er in het oosten en noordoosten.

Een tornado ontstaat uit een supercel, die eigenlijk een bui is die om zijn eigen as draait. "Dat gebeurt alleen tijdens een complex samenspel van elementen die precies 'goed moeten vallen'", legt De Vries uit. "Het samenspel bestaat uit voldoende warme vochtige lucht die opstijgt, genoeg windschering (dit is de wind die verandert met hoogte en/of snelheid en richting). Hierdoor kan de opwaartse lucht gaan draaien." Uiteindelijk komt daar dan een supercel uit en daaruit kan dan weer een tornado ontstaan.

Is een tornado uniek in Nederland?

Een tornado is zeker niet uniek in Nederland, maar vaak komen ze ook niet voor. Gemiddeld gezien hebben we 1 à 2 zwakkere tornado's per jaar. Toch kunnen ze voor flinke schade zorgen.

Echt sterke tornado's zijn een stuk uitzonderlijker, maar ook zeker niet uitgesloten. De tornado van Borculo in 1925, vorige maand precies 100 jaar geleden, is erg bekend. Maar het Zeeuwse Zierikzee werd in 2022 nog getroffen door een tornado. Daarbij viel één dode en raakten negen mensen gewond. 

En later op de avond

Aan het einde van de avond zijn de zwaarste buien alweer het land uit. Woensdag- op donderdagnacht blijft er nog wel een enkele (lichtere) bui mogelijk.

Lees ook

KNMI waarschuwt: code geel in hele land voor stevige onweersbuien met windstoten
KNMI waarschuwt: code geel in hele land voor stevige onweersbuien met windstoten
Orkaan Milton raast over Florida : gaan we dit ooit in Nederland krijgen?
Orkaan Milton raast over Florida : gaan we dit ooit in Nederland krijgen?
Mini-tornado veroorzaakt veel schade bij Apeldoorn, caravan gelanceerd op A50
Mini-tornado veroorzaakt veel schade bij Apeldoorn, caravan gelanceerd op A50
Stormchaser Rick jaagt op extreem weer in Frankrijk: 'Het was machtig mooi'
Stormchaser Rick jaagt op extreem weer in Frankrijk: 'Het was machtig mooi'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.