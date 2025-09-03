ZIEN: spectaculaire surfbeelden bij dubbele regenboog in Friesland

Een handvol waaghalzen ging woensdag het water op bij Kornwerderzand, ondanks code geel en fikse buien. Tussen de golven en stevige windvlagen verscheen een spectaculaire dubbele regenboog, en dat leverde prachtige beelden op!

Voor de surfers was het vooral een kwestie van genieten van de golven én het uitzicht, ondanks het onstuimige weer.