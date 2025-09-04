Weersomslag op komst: nu nog even buien, dit weekend 28 graden

Donderdag vallen er nog wat buien, maar in het weekend krijgen we een heerlijke nazomer met temperaturen tot 28 graden, aldus meteoroloog Robert de Vries. Hier lees je het weerbericht voor de komende dagen.

Donderdagochtend valt er in het noordwesten van het land een enkele bui. Voor de rest hebben we een mix van wolkenvelden en ook geregeld zon. Halverwege de ochtend ligt het kwik rond de 18 graden. Donderdagmiddag is er ook nog ruimte voor de zon, maar vanuit het zuidwesten krijgen we te maken met meer bewolking en in de loop van de middag volgen enkele buien. Daarbij kan ook lokaal onweer voorkomen. De temperatuur stijgt naar maximaal 21 tot 24 graden.

De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten en is matig tot vrij krachtig.

Donderdagavond vallen er nog buien. Donderdag- op vrijdagnacht neemt dit geleidelijk af, maar een enkele bui is nog wel mogelijk in het noorden en midden van het land. De temperatuur daalt naar 12 tot 15 graden bij een vrij krachtige wind aan de kust uit het westen.

En het weer op vrijdag?

Vrijdag komt de zon van tijd tot tijd tevoorschijn en kan er vooral in het noordoosten en zuidoosten een enkele bui vallen. Elders is het droog. De temperatuur loopt op naar 20 tot 22 graden bij een matige westenwind.

En het weer in het weekend?

In het weekend hebben we tijdelijk met een hogedrukgebied te maken. De wind draait daardoor naar het zuidoosten. Het is droog met geregeld zon, maar zondag neemt de bewolking toe en in de avond kan er in het zuidwesten wat regen vallen.

Totale maansverduistering

De totale maansverduistering is dus mogelijk in delen van het land niet te zien. De beste papieren lijken voor het oosten en noordoosten te zijn. Het is overigens wel zomers warm met zondag een graad of 25, in het zuidoosten lokaal 27 of 28 graden.

Volgende week wordt het weer wisselvallig met enkele buien. De temperatuur gaat aan het begin van de week een fractie omlaag, maar met gemiddeld 23 à 24 graden is het zeker niet koud voor de tijd van het jaar.