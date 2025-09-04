Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Weersomslag op komst: nu nog even buien, dit weekend 28 graden

Weerbericht

Vandaag, 06:52

Link gekopieerd

Donderdag vallen er nog wat buien, maar in het weekend krijgen we een heerlijke nazomer met temperaturen tot 28 graden, aldus meteoroloog Robert de Vries. Hier lees je het weerbericht voor de komende dagen.

Donderdagochtend valt er in het noordwesten van het land een enkele bui. Voor de rest hebben we een mix van wolkenvelden en ook geregeld zon. Halverwege de ochtend ligt het kwik rond de 18 graden. Donderdagmiddag is er ook nog ruimte voor de zon, maar vanuit het zuidwesten krijgen we te maken met meer bewolking en in de loop van de middag volgen enkele buien. Daarbij kan ook lokaal onweer voorkomen. De temperatuur stijgt naar maximaal 21 tot 24 graden.

De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten en is matig tot vrij krachtig.

Donderdagavond vallen er nog buien. Donderdag- op vrijdagnacht neemt dit geleidelijk af, maar een enkele bui is nog wel mogelijk in het noorden en midden van het land. De temperatuur daalt naar 12 tot 15 graden bij een vrij krachtige wind aan de kust uit het westen.

En het weer op vrijdag?

Vrijdag komt de zon van tijd tot tijd tevoorschijn en kan er vooral in het noordoosten en zuidoosten een enkele bui vallen. Elders is het droog. De temperatuur loopt op naar 20 tot 22 graden bij een matige westenwind.

En het weer in het weekend?

In het weekend hebben we tijdelijk met een hogedrukgebied te maken. De wind draait daardoor naar het zuidoosten. Het is droog met geregeld zon, maar zondag neemt de bewolking toe en in de avond kan er in het zuidwesten wat regen vallen.

Totale maansverduistering

De totale maansverduistering is dus mogelijk in delen van het land niet te zien. De beste papieren lijken voor het oosten en noordoosten te zijn. Het is overigens wel zomers warm met zondag een graad of 25, in het zuidoosten lokaal 27 of 28 graden.

Volgende week wordt het weer wisselvallig met enkele buien. De temperatuur gaat aan het begin van de week een fractie omlaag, maar met gemiddeld 23 à 24 graden is het zeker niet koud voor de tijd van het jaar.

Lees ook

Stevige buien met onweer en windstoten trekken over het land
Stevige buien met onweer en windstoten trekken over het land
Dit kun je doen bij kans op een (kleine) tornado
Dit kun je doen bij kans op een (kleine) tornado

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.