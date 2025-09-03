Dit kun je doen bij kans op een (kleine) tornado

Er wordt woensdagmiddag vanaf 16.00 uur onweer verwacht met zware windstoten. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. Er was zelfs enige tijd kans op een kleine tornado! In Nederland zijn we daar niet zo bekend mee, dus wat moet je eigenlijk doen bij deze waarschuwing?

Hart van Nederland geeft je vijf tips die je kunt toepassen bij een mogelijke tornado:

1. Gebruik de KNMI-app

Het is van belang voor je veiligheid en om je goed voor te bereiden op extreem weer. Daarom doe je er goed aan om de KNMI-app te downloaden. Hier kun je weerberichten en waarschuwingen volgen. De app biedt ook specifieke informatie en waarschuwing per locatie. Zo weet je precies wanneer en wat je van de (kleine) tornado kunt verwachten.

2. Vermijd open water en bruggen

Bij deze plekken waait het extra hard en is er dus een grotere kans op een ongeval.

3. Zet losse spullen vast

Als je losse spullen zoals tuinmeubels of afvalcontainers niet vastzet of binnenhaalt, kunnen deze bij harde wind om- of wegwaaien. Dit kan schade aan eigendommen, letsel of andere gevaarlijke situaties veroorzaken, zoals in het geval van een kleine tornado, die een container door de lucht kan laten vliegen.

4. Schuil niet onder een boom

Schuil niet onder een boom tijdens een tornado omdat die kan omvallen, waardoor er een groot gevaar ontstaat voor de persoon die eronder schuilt. Daarnaast kunnen bomen zelf helemaal ontworteld worden door de enorme windkrachten, wat eveneens een groot risico met zich meebreng.

5. Zet je auto en fiets op een veilige plek

Vallende takken en of omvallende bomen kunnen een aanzienlijke schade aan persoonlijke bezittingen veroorzaken. Leg of zet ze uit de wind, en uit de buurt van bomen en schuttingen.