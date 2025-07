Experts: hittegolf van vorige week was veel dodelijker door klimaatverandering

De felle hittegolf die Europa vorige week trof, heeft volgens wetenschappers vermoedelijk aan duizenden mensen het leven gekost. Alleen al in twaalf grote Europese steden zouden minstens 1500 mensen vroegtijdig zijn overleden door de extreme temperaturen. Dat meldt onderzoekscollectief World Weather Attribution (WWA).

De groep onderzoekers, onder leiding van het Imperial College in Londen, legt de schuld direct bij de door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde. Volgens hun berekeningen zouden er in een wereld zonder klimaatverandering veel minder doden zijn gevallen: naar schatting zo’n 800, in plaats van de 2300 die ze nu verwachten in de onderzochte steden.

Basisschool IKC De Lindelaar in Drenthe is de eerste school in Nederland die structureel lesgeeft over extreem weer. Volgens de school is dat hard nodig, want extreem weer – zoals hittegolven en extreme droogte – komt steeds vaker voor. In de onderstaande video is te zien hoe zo’n les eraan toegaat.

2:45 Lessen over weersextremen op school? 'Dit moet in het lespakket'

'Stille moordenaars'

Hittegolven worden door wetenschappers vaak omschreven als 'stille moordenaars'. Hoge temperaturen veroorzaken hittestress, wat vooral gevaarlijk is voor mensen met hart- of longproblemen. Vooral ouderen lopen risico, al waarschuwen de onderzoekers dat hitte voor iedereen gevaarlijk kan zijn.

In officiële sterftecijfers wordt de rol van hitte vaak niet zichtbaar, omdat meestal alleen de onderliggende ziekte als doodsoorzaak wordt genoteerd. Toch blijkt uit eerdere onderzoeken dat er een duidelijk verband is tussen extreem weer en oversterfte.

Ook in Nederland werd tussen eind juni en begin juli een hittegolf gemeten. Het was de eerste landelijke hittegolf sinds augustus 2022. In het zuiden van het land werden temperaturen rond de 38 graden gemeten.

In het zuiden van Europa werd het nog een stuk warmer. Zo werd het eind juni in het Spaanse Huelva 46 graden, een record voor die maand. In Frankrijk en Italië steeg het kwik naar ruim 40 graden.

Paar graden kan groot verschil zijn

Onderzoeker Ben Clarke van Imperial College zegt dat „twee of drie graden verschil voor duizenden mensen het verschil tussen leven of dood kan betekenen”. Hittegolven laten geen puin achter zoals stormen of bosbranden, maar richten volgens hem in stilte een enorme ravage aan.