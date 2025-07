Voor het eerst in jaren meer dan 35 graden gemeten in Nederland

De temperaturen zijn dinsdag regionaal boven de 35 graden uitgekomen, waarmee de eerste zeer hete dag van het jaar een feit is. In Woensdrecht werd het 35,1 graden, meldt Weeronline. De laatste keer dat het zo warm werd in Nederland was in 2022. Naar verwachting stijgt de temperatuur nog verder, tot lokaal mogelijk 38 graden.

In Eindhoven passeerde het kwik woensdagochtend al de 30 graden. Na vijf dagen met maxima boven de 25, waarvan drie boven de 30, is daar sprake van de eerste regionale hittegolf van het jaar.

Dinsdag is een zinderend hete dag. In sommige delen van het land geldt zelfs code oranje:

0:30 Aanhoudende en extreme hitte: code oranje in het zuidoosten

In juni werd het al meerdere keren warmer dan 30 graden. Op 13 juni werd het 31,8 graden op het hoofdstation in De Bilt, de eerste officiële tropische dag.

Zeer hete dagen komen steeds vaker voor. Tussen 2012 en 2020 werd het ieder jaar minstens één keer zeer heet. Aan het begin van de twintigste eeuw werden temperaturen van 35 graden of hoger slechts eens in de tien jaar gemeten.