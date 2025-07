Warmste 1 juli nog warmer geworden: temperatuur in De Bilt 35,3 graden

Dinsdag werd het zinderend warm in Nederland. In De Bilt tikte de thermometer om 15.50 uur maar liefst 35,3 graden aan. Daarmee is het officieel een ‘zeer hete dag’, zo meldt Weeronline. Dat gebeurt pas bij temperaturen vanaf 35 graden.

Zo'n tropische uitschieter is bijzonder. Sinds het begin van de metingen in 1901 is het pas de elfde keer dat het hoofdstation in De Bilt zo heet werd. Dinsdag was bovendien de warmste 1 juli ooit gemeten.

Regionale hittegolf gemeten

In het zuiden van het land ging het er niet veel koeler aan toe. In Eindhoven werd de eerste regionale hittegolf van het jaar geregistreerd. Dat betekent meerdere dagen achter elkaar boven de 25 graden, met minstens drie dagen van 30 graden of meer.

Als ook woensdag de temperatuur in De Bilt weer tot boven de 30 graden stijgt, dan mag officieel gesproken worden van een landelijke hittegolf. De komende dagen lijken die kans groot.

ANP