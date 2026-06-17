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Code geel in hele land vanwege zeer warm en benauwd weer

Extreem weer

Vandaag, 13:52

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Vanaf donderdagochtend 10.00 uur geldt, met uitzondering van de Waddeneilanden, code geel in het hele land vanwege zeer warm en benauwd weer. Ook het Nationaal Hitteplan is vanaf dan van kracht. Dat heeft het RIVM besloten na overleg met het KNMI.

De temperaturen zullen flink oplopen, aldus meteoroloog Robert de Vries. Vooral de combinatie van hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid speelt daarbij een belangrijke rol.

Nationaal Hitteplan

Woensdag trekt er nog veel bewolking over het land. Dat heeft te maken met de passage van een warmtefront. Achter dit front stroomt zeer warme en vochtige lucht geleidelijk ons land binnen. Donderdag wordt het overal al een stuk warmer. In het zuidoosten wordt het plaatselijk 32 graden, maar op vrijdag bereikt het kwik op veel grotere schaal de tropische grens van 30 graden. In het zuidoosten kan het dan lokaal zelfs 34 à 35 graden worden.

Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen klachten krijgen. Bij zware lichamelijke inspanning kan zelfs iedereen klachten krijgen, zoals uitdroging en oververhitting. Denk ook aan je huisdieren; ook zij kunnen last krijgen van deze warmte.

Hittekracht

Donderdag en vrijdag loopt de Hittekracht volgens het KNMI op naar waarden tussen 7 en 9. Sinds enkele weken heeft het weerinstituut deze nieuwe term ingevoerd. Het betreft een index die laat zien hoe zwaar de hitte aanvoelt. De index loopt van 0 tot 10.

Bij deze index wordt niet alleen gekeken naar de temperatuur, maar ook naar de luchtvochtigheid, zonnestraling en wind. Zo ontstaat een beter beeld van hoe zwaar de warmte zal aanvoelen. Een temperatuur van 25 graden met een lage luchtvochtigheid voelt immers heel anders aan dan dezelfde temperatuur bij een hoge luchtvochtigheid.

Door Robert de Vries

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