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Eindelijk goed nieuws voor binnenvaart: regen laat waterpeil stijgen

Extreem weer

Vandaag, 12:14

De regen van de afgelopen dagen zorgt naar verwachting voor verlichting in de binnenvaart. Volgens binnenvaartexpert Wouter van der Geest van adviesbureau Rebel Group blijft er ook de komende tijd neerslag vallen, waardoor de waterstanden verder stijgen. Daardoor kunnen schippers aan het einde van de week weer meer lading meenemen.

Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) stelt ook dat de regen "hoopvol" is, maar vindt het op dit moment nog lastig om te zeggen of dat ook voor voldoende verlichting gaat zorgen. "Daarvoor is vooral van belang hoeveel neerslag er in het stroomgebied van de Rijn valt en wat dat uiteindelijk betekent voor de afvoer", aldus KBN.

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Knelpunt

Het waterpeil bij Kaub, een belangrijk knelpunt in de Rijn, is tot enkele centimeters gedaald. Door de regen zal het aan het eind van de week tot zo'n 50 centimeter zijn gestegen, ziet Van der Geest. Over twee weken stijgt het waterpeil verder tot 80 centimeter, voorziet Van der Geest. "Dat is nog altijd laagwater. Maar een schip dat nu voor 15 procent volgeladen is, kan dan zo'n 40 procent meenemen."

De regen biedt ook in Nederland soelaas, denkt Van der Geest. Om water te besparen zijn de sluizen bij het Gelderse dorp Eefde sinds eind juli gesloten, waardoor schepen niet naar de Twentekanalen kunnen varen. "Ik denk dat een heropening over twee of drie weken een optie is." De binnenvaart zal dan nog wel te maken hebben met aflaadbeperkingen.

Half juli sprak Hart van Nederland al met binnenvaartschipper Patrick Aldenzee over de lage waterstand en wat die betekent voor hem en zijn beroep. In de bovenstaande video vertelt hij dat het op sommige stukken echt spannend is of hij niet vastloopt met zijn schip.

Minder gevaren

KBN is iets terughoudender. "We hopen uiteraard dat de regen de komende dagen bijdraagt aan herstel, maar vinden het nog te vroeg om daar conclusies over te trekken." Dat het allemaal nog niet zeker is, benadrukt ook Van der Geest. "De regen die voorspeld is, moet nog wel vallen."

Momenteel wordt er veel minder gevaren bij Kaub, ziet KBN. "In de praktijk zien we vooral dat lading wordt uitgesteld, door de kosten van vervoer over water. En daarnaast dat lading, waar mogelijk, tijdelijk op een andere manier wordt vervoerd." In Duitsland mogen in verschillende deelstaten vrachtwagens tijdelijk ook op zondag de weg op om een alternatief te bieden.

Najaar

De binnenvaart heeft normaal gesproken pas later in het jaar te maken met lage waterstanden, stelt Van der Geest. Volgens hem is het nog moeilijk om nu al een voorspelling te doen over de situatie in het najaar.

Door ANP

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