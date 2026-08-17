Wisselvallige week op komst: veel regen en kans op onweer

We staan aan het begin van een wisselvallige week, waarin geregeld een regengebied overtrekt of buien vallen. Dat meldt weerman Stefan van der Gijze. De temperaturen blijven daarbij aan de bescheiden kant.

Maandagochtend is het bewolkt en trekt van west naar oost een regengebied over ons land. In het westen wordt het al vrij snel droog, maar in het oosten blijft het tot het einde van de ochtend regenachtig. Halverwege de ochtend ligt de temperatuur rond de 17 graden.

Maandagmiddag is er vrij veel bewolking met soms wat zon. Het blijft overwegend droog, maar plaatselijk kan nog een bui vallen. Met 20 tot 22 graden liggen de temperaturen iets onder de norm van 23 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten.

Maandagavond is het droog met af en toe zon. In de loop van de nacht naar dinsdag kan vanuit het westen soms weer wat regen vallen. De minima liggen tussen de 12 en 16 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Opnieuw regen op dinsdag

Dinsdag is er veel bewolking met af en toe regen of motregen. In de middag wordt het wat droger. In de avond volgen in het westen opnieuw enkele buien. De temperatuur loopt op tot maximaal 22 graden en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind.

Woensdag kans op onweer

Woensdagochtend valt er regen. Later op de dag gaat het voornamelijk om buien, die soms gepaard kunnen gaan met onweer. De meeste buien vallen in de kustprovincies. Daar kan lokaal veel regen vallen door het warme zeewater. Richting het weekend kan de temperatuur nog iets dalen tot rond de 20 graden.