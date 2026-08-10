Historisch weinig water in Rijn, binnenvaart dreigt deels stil te vallen

Niet eerder stroomde er bij Lobith zo weinig water door de Rijn als nu. De gemiddelde afvoer over het afgelopen etmaal bedroeg 614 kubieke meter per seconde, het laagste niveau sinds het begin van de metingen. De gevolgen kunnen groot zijn: op een cruciaal deel van de Rijn in Duitsland dreigt de binnenvaart deze week stil te vallen.

Het vorige laagterecord bij Lobith dateerde uit 1947. Toen werd op 4 november gemiddeld 620 kubieke meter per seconde gemeten. Dat het record dit jaar al zo vroeg wordt gebroken, is volgens Jan Verkade, hydrometeoroloog bij Deltares en Rijkswaterstaat, zeer bijzonder. Zelfs in de droge jaren 2018 en 2022 zakte de afvoer niet zo ver.

"Door het buitengewoon warme voorjaar is de sneeuw in Zwitserland dit jaar zo'n drie maanden eerder dan anders gesmolten. Ook regen bleef en blijft uit en daarmee loopt de Rijn nu min of meer leeg", zegt Verkade tegen de NOS. West-Europa kampt al sinds mei met hittegolven en veel droogte. Ook de verdamping en het neerslagtekort zijn groot.

Half juli sprak Hart van Nederland al met binnenvaartschipper Patrick Aldenzee over de lage waterstand en wat die betekent voor hem en zijn beroep. In de bovenstaande video vertelt hij dat het op sommige stukken echt spannend is of hij niet vastloopt met zijn schip.

Laag waterpeil dreigt Rijn in tweeën te splitsen voor binnenvaart

In Duitsland kan het waterpeil bij Kaub, een belangrijk knelpunt op de Rijn, volgens branchevereniging BDB voor het eerst onder de 10 centimeter zakken. "De commerciële scheepvaart zal bij zulke lage waterstanden geen goederen meer kunnen vervoeren in deze regio", zegt BDB-directeur Jens Schwanen tegen Rheinische Post. Ook riviercruises en dagtochten kunnen daar dan niet meer varen.

Scheepvaart tussen Nederland en Duitsland blijft volgens Schwanen nog wel mogelijk. Vanuit havens als Amsterdam en Rotterdam kan mogelijk alleen nog het noordelijke deel van de Duitse Rijn en het West-Duitse kanalennetwerk worden bereikt. Schepen nemen door het lage water nu al minder lading mee. Verschillende Duitse deelstaten staan daarom sinds afgelopen weekend bij hoge uitzondering vrachtverkeer op zondag toe, om te voorkomen dat de bevoorrading van bedrijven vastloopt.