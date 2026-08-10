OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Historisch weinig water in Rijn, binnenvaart dreigt deels stil te vallen

Natuur

Vandaag, 09:16

Link gekopieerd

Niet eerder stroomde er bij Lobith zo weinig water door de Rijn als nu. De gemiddelde afvoer over het afgelopen etmaal bedroeg 614 kubieke meter per seconde, het laagste niveau sinds het begin van de metingen. De gevolgen kunnen groot zijn: op een cruciaal deel van de Rijn in Duitsland dreigt de binnenvaart deze week stil te vallen.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Het vorige laagterecord bij Lobith dateerde uit 1947. Toen werd op 4 november gemiddeld 620 kubieke meter per seconde gemeten. Dat het record dit jaar al zo vroeg wordt gebroken, is volgens Jan Verkade, hydrometeoroloog bij Deltares en Rijkswaterstaat, zeer bijzonder. Zelfs in de droge jaren 2018 en 2022 zakte de afvoer niet zo ver.

"Door het buitengewoon warme voorjaar is de sneeuw in Zwitserland dit jaar zo'n drie maanden eerder dan anders gesmolten. Ook regen bleef en blijft uit en daarmee loopt de Rijn nu min of meer leeg", zegt Verkade tegen de NOS. West-Europa kampt al sinds mei met hittegolven en veel droogte. Ook de verdamping en het neerslagtekort zijn groot.

Half juli sprak Hart van Nederland al met binnenvaartschipper Patrick Aldenzee over de lage waterstand en wat die betekent voor hem en zijn beroep. In de bovenstaande video vertelt hij dat het op sommige stukken echt spannend is of hij niet vastloopt met zijn schip.

Laag waterpeil dreigt Rijn in tweeën te splitsen voor binnenvaart

In Duitsland kan het waterpeil bij Kaub, een belangrijk knelpunt op de Rijn, volgens branchevereniging BDB voor het eerst onder de 10 centimeter zakken. "De commerciële scheepvaart zal bij zulke lage waterstanden geen goederen meer kunnen vervoeren in deze regio", zegt BDB-directeur Jens Schwanen tegen Rheinische Post. Ook riviercruises en dagtochten kunnen daar dan niet meer varen.

Scheepvaart tussen Nederland en Duitsland blijft volgens Schwanen nog wel mogelijk. Vanuit havens als Amsterdam en Rotterdam kan mogelijk alleen nog het noordelijke deel van de Duitse Rijn en het West-Duitse kanalennetwerk worden bereikt. Schepen nemen door het lage water nu al minder lading mee. Verschillende Duitse deelstaten staan daarom sinds afgelopen weekend bij hoge uitzondering vrachtverkeer op zondag toe, om te voorkomen dat de bevoorrading van bedrijven vastloopt.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Nederland stevent af op een van de droogste jaren ooit
Nederland stevent af op een van de droogste jaren ooit
Droogte grijpt om zich heen: waarom zuinig omgaan met water nu belangrijk is
Droogte grijpt om zich heen: waarom zuinig omgaan met water nu belangrijk is
Rijn bereikt laagste waterstand ooit: scheepvaart komt in de problemen
Rijn bereikt laagste waterstand ooit: scheepvaart komt in de problemen
Binnenvaartschipper baalt van droogte, maar wijnboer is juist blij
Binnenvaartschipper baalt van droogte, maar wijnboer is juist blij
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.