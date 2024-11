Deskundigen waarschuwen: sticker versturen op WhatsApp kan je geld kosten

Stuur jij wel eens een sticker van je vrienden door via WhatsApp? Wist je dat je dan aangeklaagd kon worden en boete moet betalen? Verschillende deskundigen op het gebied van recht waarschuwen hiervoor op sociale media. Eén iemand zegt dat je zelfs een boete van 25.270 euro kan krijgen. Maar klopt dat wel?

Pas niet alleen op met stickers op WhatsApp, ook met fraude.

Een van TikTokers, Zamina, vertelt op haar account Zam1na_ dat je een hoge boete kan krijgen als je een sticker van iemands gezicht verstuurt. "Zelfs als die persoon er niet met zijn gezicht op staat, maar wel herkenbaar is, kun je spreken van een schending", zegt Zamina in haar video.

"En ja, je kunt er dus ook een straf voor krijgen. De straf is een boete van de 4de categorie en kost je 25.750 euro. Dat is de maximale straf die je dan kan krijgen."

Bekijk haar video hier:

Strafrechtadvocaat Julia Mekkes nuanceert de uitspraken van Zamina. " Op grond van artikel 21 van de Auteurswet bestaat het portretrecht. Dat houdt in dat portretten niet zomaar gebruikt mogen worden zonder toestemming, als de geportretteerden een redelijk belang hebben. Het is echter een civiele aangelegenheid en niet een strafrechtelijke, tenzij het bijvoorbeeld gaat om naakte, pornografische of discriminerende portretten. Dit kan wel strafbaar zijn."

Wat betekent dat dan? “Als het gaat om een normale sticker, dan kan je – bij een redelijk belang - de civiele rechter vragen om dit te laten verbieden. Hierbij kan je vragen om een dwangsom voor toekomstige overtredingen of schadevergoeding als je er schade van hebt ondervonden."

Maar als het gaat om een sticker die bijvoorbeeld discriminerende, naakte of pornografische context bevat, dan kan je ook echt aangifte doen bij de politie. "Dan kan de verzender van de sticker mogelijk een straf krijgen.”

Civiele rechtszaak

Je kunt dus een civiele rechtszaak aanspannen. Win je deze zaak? Dan wordt hoogstwaarschijnlijk geoordeeld dat de sticker verwijderd moet worden en kan worden bepaald dat een dwangsom wordt opgelegd per keer dat de sticker toch nog gedeeld wordt, aldus Mekkes.

Maar... "Een civiele rechtszaak kost over het algemeen veel geld en mensen vinden het vaak niet de moeite om dit te betalen", vult Mekkes aan.

Conclusie

En die boete van 25.570 euro? Dat lijkt gebaseerd op onjuiste informatie, zegt Mekkes. "Het enkel sturen van een “normale” sticker zal nooit tot dergelijke geldboete leiden."

Maar toch verstandig om even twee keer na te denken voordat je random een sticker van iemand verstuurt, zorg in ieder geval dat deze niet beledigend of discriminerend is...