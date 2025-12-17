Volg Hart van Nederland
Weer storing bij NS met reisinformatie, borden op stations doen het niet

Weer storing bij NS met reisinformatie, borden op stations doen het niet

Storing

Vandaag, 14:16 - Update: 1 uur geleden

Op NS-stations is momenteel geen of verkeerde reisinformatie te zien op de borden. Dat komt door een technische storing. Ook komen vertragingen en wijzigingen niet goed door in de NS-reisplanner-app.

Het vervoersbedrijf weet niet wanneer de storing is opgelost. Problemen met de reisplanner en informatieborden komen bij de NS vaker voor. Afgelopen vrijdag kampten nog zo'n zeshonderd vertrekborden met een storing, waardoor reizigers op meerdere stations niet konden zien hoe laat hun trein zou vertrekken.

Storing of niet, volgend jaar betaal je flink meer voor je treinkaartjes bij de NS:

Treinkaartjes en abonnementen vanaf volgend jaar fors duurder
0:32

Treinkaartjes en abonnementen vanaf volgend jaar fors duurder

Volgens een woordvoerder van de NS ervaren reizigers op meerdere stations ook problemen met het inchecken via OV-pay, dus met hun telefoon of bankpas. Inchecken met een ov-chipkaart zou geen probleem zijn. De oorzaak van de storing en hoelang dit nog duurt is nog niet duidelijk.

Door ANP

