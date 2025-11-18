Nooit eerder zoveel storingen op spoor: zo wil ProRail aanrijdingen voorkomen

Het Nederlandse spoor kampt met steeds meer grote storingen. ProRail meldt dat het dit jaar voor het eerst niet voldoet aan de prestatieafspraken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Tot nu toe zijn er al 530 grote incidenten geweest, terwijl er maximaal 520 waren toegestaan.

De stijging is al jaren zichtbaar: in 2022 ging het nog om 455 storingen, in 2023 om 474 en vorig jaar om 507. Volgens ProRail is de stijging "het gevolg van een complex samenspel van factoren" en het noemt daarbij vier storingscategorieën: derden (42 procent), proces (10 procent), weer (4 procent) en techniek (44 procent).

Storingen door derden

Storingen door derden vormen een groot deel van de hinder. Bijna 59 procent daarvan bestaat uit (bijna-)aanrijdingen met personen. Daarbij gaat het voor een groot deel om zelfmoord. "Helaas zien we een toename van het aantal verwarde personen in de spooromgeving, een beeld dat ook door de politie in haar landelijke rapportages gemeld wordt", schrijft ProRail.

Het aantal techniekstoringen is daarnaast de laatste jaren gestegen, meldt ProRail. Vooral wissels, treindetectie, spoorligging en energievoorziening veroorzaken deze storingen. Het spoorwegbedrijf wil deze stijging met maatregelen op korte en lange termijn ombuigen, "maar dat is een complexe opgave".

Cameratoezicht

De Nederlandse Spoorwegen vinden het grote aantal storingen zorgelijk. Die hebben vaak "grote impact" op reizigers, stelt NS. "Dat is erg vervelend."

ProRail schrijft zich op de korte termijn te willen richten op het uitbreiden van cameratoezicht op risicolocaties om zo risicovol gedrag te signaleren. Daarnaast wordt er ingezet op fysieke afscherming van het spoor, om zo aanrijdingen te voorkomen.

Voor de lange termijn ziet ProRail onder meer oplossingen in het investeren in data over de conditie van het spoor voor gerichter onderhoud. NS staat naar eigen zeggen in goed contact met ProRail over de aanpak van de storingen "en uiteraard helpt NS waar dat kan".