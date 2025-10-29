Internationale storing bij Microsoftdienst zorgt voor problemen bij NS

De Nederlandse Spoorwegen kampen woensdag met een storing in de online-reisplanner, de kaartautomaten en de verhuur van ov-fietsen. Een woordvoerder meldt dat het gaat om een internationale storing bij Microsoft Azure, waarvan NS gebruik maakt.

Het is op dit moment niet mogelijk om de reisplanner te gebruiken, op stations een ticket te kopen of een ov-fiets te huren. De borden met reisinformatie op de stations doen het nog wel. Ook de poortjes op stations doen het.

Hoelang de storing nog duurt, is niet te zeggen. Reizigers kunnen nog wel hun reis plannen via 9292.

Microsoft Azure heeft kuren

Microsoft onderzoekt de meldingen van problemen met de toegang tot Microsoft 365-diensten en zijn cloudplatform Azure, meldt het techconcern. Het bericht volgt op een forse toename van storingsmeldingen voor Microsoft. Op de site Downdetector.com, die meldingen van storingen bijhoudt, gaven ruim 20.000 mensen aan dat ze problemen hadden met Azure. Bij Microsoft 365 ging het om bijna 12.000 meldingen.

Microsoft zegt het internetverkeer voor de 365-diensten vooralsnog om te leiden naar "gezonde infrastructuur". Dit is volgens het bedrijf een kortetermijnoplossing. Het onderzoek naar de oorzaak van de storing loopt nog. 365 omvat programma's als maildienst Outlook, Teams en OneDrive. Maar er vallen ook zakelijke producten onder.

Veel bedrijven gebruiken Azure. Ook overheidsinstellingen steunen voor veel digitale diensten op het cloudplatform. Op zijn site met informatie over wijdverspreide Azure-storingen meldt Microsoft dat rond 17.00 uur (Nederlandse tijd) problemen ontstonden met de toegang tot de clouddiensten. De problemen leidden tot "verlies van sommige diensten".

Oorzaak ontdekt

Microsoft zegt dat de wijdverbreide storing bij zijn platform voor clouddiensten Azure te wijten is aan een "onopzettelijke verandering" aan bepaalde instellingen.

Het bedrijf laat weten de oudst bekende goede instellingen weer te herstellen. Het duurt daarna nog ongeveer een halfuur voordat de eerste tekenen van herstel er zijn, meldt het bedrijf op zijn website over grote Azure-storingen. Het is nog niet bekend hoe lang het duurt voordat alle problemen zijn opgelost.