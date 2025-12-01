Volg Hart van Nederland
Chaos op spoor Noord-Nederland compleet: nu ook storing op omleidingsroute

Verkeer

Vandaag, 07:38 - Update: 3 uur geleden

Reizigers van en naar Noord-Nederland moeten maandag rekening houden met grote vertragingen. Het traject tussen Lelystad en Zwolle ligt sinds zondagavond stil, nadat daar flinke schade aan het spoor ontstond door een poging tot koperdiefstal. Inmiddels is ook een seinstoring ontstaan op de enige omreisroute.

ProRail en de NS zeggen dat reizigers rekening moeten houden met grote drukte. Als dat mogelijk is, kunnen ze hun reis het beste uitstellen, adviseren beide organisaties. Een NS-woordvoerder laat weten dat er in de ochtendspits naar verwachting geen of beperkt NS-bussen kunnen worden ingezet. Na de spits lukt dat mogelijk wel, zegt zij.

De hinder door de poging tot koperdiefstal rond Zwolle duurt naar verwachting tot zeker 15.00 uur. De seinstoring bij Amersfoort houdt vermoedelijk tot ongeveer 09.00 uur aan.

Door ANP

