NS verwacht grote drukte na koperdiefstal bij Zwolle, treinverkeer langer plat

De treinhinder die is ontstaan door een poging tot koperdiefstal bij Zwolle duurt langer dan gedacht. Volgens de NS-reisplanner rijden er tot zeker 15.00 uur geen treinen tussen 't Harde en Zwolle en tussen Zwolle en Lelystad. De verwachting is dat het probleem pas tegen het einde van maandagmiddag verholpen is.

Zondagavond reden er snelbussen tussen 't Harde en Zwolle en Lelystad en Zwolle, maar die zijn maandagochtend niet meteen weer beschikbaar. "Mensen moeten er echt rekening mee houden dat het erg druk gaat zijn. Er is één omreisroute via Deventer en bussen rijden maar mondjesmaat", vertelt een woordvoerder van de NS tegen Hart van Nederland.

Reizigers krijgen daarom het advies om niet in de spits te reizen als dat niet nodig is. De woordvoerder geeft aan dat de gevolgen van de koperdiefstal "heel vervelend" zijn voor de reiziger. De NS hoopt in de loop van de ochtend bussen beschikbaar te hebben, maar of dat lukt en hoe laat is nog onduidelijk.

Forse schade

Zondagavond werd geprobeerd koper te stelen op het spoor in Zwolle. ProRail meldde dat er geen koper is verwijderd, maar dat de schade wel fors is. Er is een man aangehouden.

Ook op het traject tussen Utrecht en Den Haag zijn er maandag problemen met het treinverkeer. Door een defect spoor rijden naar verwachting tot ongeveer 09.30 uur minder sprinters tussen Gouda Goverwelle en Den Haag Centraal.

