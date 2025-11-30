Volg Hart van Nederland
Treinen Zwolle verstoord door koperdiefstal, tot maandagmiddag omreizen

Vandaag, 22:58 - Update: Vandaag, 23:14

De treinverbindingen van en naar Noord-Nederland zijn verstoord door een poging tot koperdiefstal, meldt ProRail. Tot minstens einde van maandagmorgen 1 december rijden er geen treinen van ’t Harde naar Zwolle en tussen Zwolle en Lelystad.

'Zondagavond 30 november is er geprobeerd om koper te stelen op het spoor in Zwolle', zegt spoorbeheerder ProRail op haar website. 'De politie heeft een man aangehouden. Hij wordt verdacht van een poging tot koperdiefstal.'

Complexe situatie

Hoewel het stelen van koper mislukt is, is de schade toch fors, zegt ProRail. Een woordvoerder zegt dat mensen die vanaf Amersfoort komen en naar Zwolle willen, langs 't Harde moeten. "Dat kan door om te reizen via Deventer, maar dan ben je zeker een halfuur verder."

Zwolle vormt een belangrijk knooppunt voor het verkeer naar de noordelijke provincies. Volgens de zegsman kost het mensen om van of naar Noord-Nederland te reizen "een bak extra tijd". Ook spreekt hij van een "best complexe situatie".

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

