Geen reisinformatie op honderden stations door storing

Treinreizigers konden vrijdagochtend op meerdere stations niet in de stationshal zien hoe laat hun trein zou vertrekken. Ongeveer zeshonderd vertrekborden kampten met een storing. Volgens de NS begon de storing rond 9.00 uur en waren de problemen binnen tien minuten opgelost. De meeste borden zouden het inmiddels weer moeten doen.

De oorzaak van de storing is niet bekend, maar "we schrokken hier niet heel hard van", laat het openbaarvervoerbedrijf weten. Het bedrijf heeft in totaal ongeveer 3000 vertrekborden. Onder meer op stations Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal deden die borden het tijdelijk niet, maar ook op andere stations verspreid door het land.