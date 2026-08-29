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CJIB kampt met storing: gegevens gekoppeld aan verkeerde personen

Storing

Vandaag, 17:14

Het is sinds vrijdag niet mogelijk om in te loggen bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), dat verantwoordelijk is voor onder meer het innen van boetes. In de systemen van de organisatie is een "interne technische fout" geslopen, waardoor verkeersovertredingen en strafzaken tijdelijk aan verkeerde personen werden gekoppeld.

In een paar gevallen hebben mensen die ingelogd waren daardoor informatie gezien die niet voor hen bedoeld was, aldus het CJIB. Het incassobureau heeft bij de Autoriteit Persoonsgegevens een voorlopige melding gemaakt van een datalek.

CJIB sluit digitaal loket vanwege technische fout

Volgens het CJIB zijn mogelijk ook brieven verstuurd met verkeerde informatie. Het digitale loket van het incassobureau, waar mensen bijvoorbeeld hun verkeersboetes kunnen raadplegen, is gesloten totdat alle gegevens weer in orde zijn. Veel zaken zijn vrijdag weer aan de juiste personen gekoppeld, aldus de organisatie.

Door ANP

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