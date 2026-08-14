Datalek bij UMC Utrecht: gegevens van 5.000 mensen gelekt

In het UMC Utrecht is een datalek geweest in het boekingssysteem van het gastenverblijf. Dat lek deed zich op 2 augustus voor bij de leverancier van dat systeem. Volgens een woordvoerder zijn de gegevens gelekt van in totaal 5.000 mensen die hadden geboekt.

Via het lek hebben derden toegang gehad tot boekingen en de persoonsgegevens die daarbij horen (naam, geslacht, contactgegevens en boekingsinformatie). Het gaat niet om medische informatie, aldus de woordvoerder. In acht tweepersoonskamers kunnen mensen verblijven van wie naasten in het ziekenhuis liggen.

In bovenstaande video leggen we je uit wat een datalek is en geven we tips hoe je kunt voorkomen dat jij het slachtoffer wordt van een datalek én wat je moet doen als jouw gegevens toch op straat zijn beland.

Het UMC Utrecht schat het risico zelf als 'beperkt' in: het gaat niet om financiële gegevens of bijzondere persoonsgegevens. Het UMC heeft het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De leverancier heeft maatregelen genomen.