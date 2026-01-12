Gevaarlijk alternatief kankermedicijn leidt tot ernstige hartproblemen

Het gebruik van cesiumchloride als alternatieve behandeling tegen kanker brengt ernstige gezondheidsrisico's met zich mee. Het middel veroorzaakt vaak gevaarlijke hartritmestoornissen en circa een kwart van de patiënten overlijdt hieraan. Dat blijkt uit onderzoek van studenten van het UMC Utrecht.

De studenten publiceerden hun bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift Cardiovascular Toxicology. Volgens hen is de vermeende werking van cesiumchloride gebaseerd op slecht onderbouwd onderzoek uit de jaren tachtig, dat nooit door andere onderzoekers is bevestigd.

Hartproblemen

"Toen wij ons afvroegen waarom mensen cesium, een zout dat je eenvoudig online kunt kopen, innemen, ontdekten we dat dit vaak gebeurt als alternatieve kankertherapie", zegt begeleider Marcel van der Heyden van het UMC Utrecht. Ook de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA waarschuwt nadrukkelijk tegen het gebruik van cesium.

Uit een analyse van de studenten blijkt dat bij drie kwart van de patiënten duidelijke hartproblemen werden vastgesteld. Het ging daarbij om extreem trage of gevaarlijk snelle hartslagen. Ook werden meerdere patiënten getroffen door een hartaanval. Daarnaast werden andere klachten vaak gemeld, zoals misselijkheid, diarree en epileptische aanvallen.

Online te koop

Cesiumchloride is online zonder recept te koop als poeder of in pilvorm. Het middel wordt via websites, privéklinieken en boeken gepromoot als kankerbehandeling, maar wordt niet voorgeschreven door artsen. Na inname verstoort het zout belangrijke processen in het lichaam die nodig zijn voor een goed werkend hart, wat de ernstige bijwerkingen verklaart.

"We hebben afgelopen zomer contact opgenomen met het tijdschrift dat deze misinformatie destijds publiceerde, maar kregen te horen dat de artikelen vooralsnog blijven staan", zegt Van der Heyen. "Hopelijk verandert dat snel."