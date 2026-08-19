Datalek bij Bol groter dan gedacht: meer klantgegevens betrokken

Bij de cyberaanval op logistiek bedrijf CEVA zijn meer klantgegevens van Bol betrokken dan eerder werd gedacht. De webwinkel heeft woensdag opnieuw klanten per e-mail gewaarschuwd. Het gaat zowel om nieuwe klanten die mogelijk zijn getroffen als om klanten die al eerder bericht kregen.

"Tijdens het lopende onderzoek naar het beveiligingsincident bij warehousingpartner CEVA Logistics zijn aanvullende bevindingen naar voren gekomen", laat een woordvoerder van Bol weten. Daaruit blijkt volgens de webwinkel dat meer klantgegevens bij het incident betrokken zijn dan eerder bekend was. Bij sommige eerder gewaarschuwde klanten blijken bovendien meer bestellingen betrokken.

Hoe weet ik of ik gehackt ben?

Als jouw klantgegevens mogelijk betrokken zijn bij het datalek, heb je van Bol een e-mail ontvangen met informatie over het incident en de melding dat jouw gegevens mogelijk in handen zijn gekomen van de hackers.

Welke gegevens zijn mogelijk gelekt?

Het gaat om gegevens die nodig zijn voor de verwerking en bezorging van bestellingen, waaronder namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en informatie over bestellingen. Bank- en betaalgegevens en wachtwoorden zijn volgens Bol niet ingezien, omdat CEVA niet over die gegevens beschikt.

Wat kun je doen als je gegevens mogelijk gehackt zijn?

Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat wachtwoorden of betaalgegevens zijn gestolen. Je hoeft je wachtwoord daarom niet te wijzigen of betaalkaarten te blokkeren. Wel is het verstandig extra alert te zijn op phishingmails of andere berichten met verdachte verzoeken.

Meer bedrijven getroffen

CEVA werd begin augustus getroffen door een cyberaanval op zijn systemen. Het logistieke bedrijf werkt niet alleen voor Bol. Ook onder meer De Bijenkorf en Ace & Tate zijn getroffen door het incident. Vorige week hadden in totaal twaalf bedrijven bij de Autoriteit Persoonsgegevens melding gemaakt van mogelijk gelekte klantgegevens door de aanval.

Ook CEVA zelf lijkt getroffen. BNR Nieuwsradio meldt woensdag op basis van een ingeziene interne e-mail dat hackers ook gegevens van oud-medewerkers van het logistieke bedrijf hebben buitgemaakt.