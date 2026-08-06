Klant bij webwinkel Bol? Dit betekent het datalek voor jou

Klanten van Bol zijn donderdag geïnformeerd over een cyberaanval op een logistieke partner van het warenhuis, waarbij een database met klantgegevens is buitgemaakt. De schade wordt nu in kaart gebracht en waar mogelijk hersteld. Ook is de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte gesteld van het datalek.

De webwinkel komt nu zelf met een pagina waarop al je prangende vragen beantwoord worden over dit lek en wat dit voor jou precies betekent. We zetten de belangrijkste vragen en antwoorden voor je op een rijtje.

Hoe weet ik of ik gehackt ben?

Als jouw klantgegevens mogelijk betrokken zijn bij het datalek, heb je van Bol een e-mail ontvangen met informatie over het incident en de melding dat jouw gegevens mogelijk in handen zijn gekomen van de hackers.

Het woord "mogelijk" is daarbij essentieel: het is nog niet precies duidelijk van welke klanten gegevens zijn buitgemaakt. Ben je klant bij Bol en heb je geen e-mail ontvangen? Dan hoef je je volgens Bol geen zorgen te maken.

Welke gegevens zijn gestolen?

Het gaat om gegevens die nodig zijn voor de verwerking en bezorging van bestellingen, waaronder namen, adresgegevens, e-mailadressen, bestellingen en telefoonnummers. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat betaalgegevens of wachtwoorden in handen zijn gekomen van de cybercriminelen.

Wat zijn de gevolgen van het lek?

Mogelijk zijn klantgegevens in handen gekomen van onbevoegden. Daardoor bestaat het risico dat getroffen klanten phishingmails of andere frauduleuze berichten kunnen ontvangen. Cybercriminelen kunnen buitgemaakte e-mailadressen en informatie over bestellingen gebruiken om gerichte phishingmails te versturen. Let daarom extra goed op als je verdachte e-mails ontvangt die afkomstig lijken te zijn van Bol. Het kan gaan om berichten van cybercriminelen.

Daarnaast kunnen bestellingen vertraging hebben opgelopen of zelfs zijn geannuleerd.

Wat kun je doen als je gegevens mogelijk gehackt zijn?

Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat wachtwoorden of betaalgegevens zijn gestolen. Je hoeft je wachtwoord daarom niet te wijzigen of betaalkaarten te blokkeren. Wel is het verstandig extra alert te zijn op phishingmails of andere berichten met verdachte verzoeken.

Ook klanten van de Bijenkorf ontvingen een e-mail over een mogelijk datalek. Het gaat om dezelfde logistieke partner, CEVA. Later meer informatie.