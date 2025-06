Tranen en confetti: zo vieren geslaagde scholieren hun uitslag

Het is een zenuwslopende dag voor eindexamenkandidaten in Nederland. Donderdag horen zij of ze zijn geslaagd. De eerste video's van dolgelukkige scholieren stromen inmiddels binnen op social media. Sommige jongeren konden hun oren niet geloven, anderen hadden tranen van blijdschap en opluchting.

Afgelopen jaar was de 17-jarige Sjimmy een van de geslaagde scholieren. Voor haar was deze herinnering wel heel bijzonder, want zij kreeg via vliegtuigintercom te horen dat ze was geslaagd voor de middelbare school. Zie de beelden in de bovenstaande video.

In totaal deden ruim 180.000 leerlingen eindexamen. Daarvan waren er meer dan 93.000 vmbo-kandidaten, zo’n 53.000 op de havo en ruim 37.000 op het vwo. Hoeveel leerlingen landelijk zijn geslaagd, wordt pas in het najaar bekendgemaakt.

Tweede tijdvak

Het tweede tijdvak begint medio juni. Dan kunnen scholieren hun examen herkansen of alsnog maken als ze door overmacht, zoals ziekte, het eerste tijdvak moesten missen. De uitslag van dit tweede tijdvak wordt bekendgemaakt op dinsdag 1 juli.

Dit jaar ontving het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) fors minder examenklachten: er werden ongeveer 24.000 klachten ingediend, 35 procent minder dan vorig jaar.

Reacties op social media

Het was dus de afgelopen weken nog even nagelbijten voor de eindexamenkandidaten, maar donderdag vroeg in de middag kreeg een deel al het verlossende telefoontje. Diverse leerlingen plaatsen hun reactie op social media. De beelden zie je hieronder: