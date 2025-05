Baarnse zwaluw veroorzaakt heisa in gymzaal en dwarsboomt examens

De eindexamens brengen van zichzelf al genoeg stress met zich meer. Daar wil je geen onverwachts bezoek bij hebben. Op Het Baarnsch Lyceum kwam toch wat ongelegen bezoek langs. Twee binnengedrongen zwaluwen vlogen woensdag ongestoord door de gymzaal waar de examens zouden plaatsvinden en lieten zich niet vangen. Reden genoeg voor de school om op het laatste moment alles om te gooien.

De wiskunde-examens voor vwo en biologie-examens voor havo zijn maandagmiddag daarom verplaatst naar de gymzaal van de naastgelegen Waldheimmavo. De leerlingen hebben zelf de stoelen en tafels verhuisd. "Gelukkig begonnen de examens pas om 13.30 uur en stonden er geen examens in de ochtend gepland. Er was nog genoeg tijd", vertelt Miriam Langbroek tegen Hart van Nederland.

De Dierenambulance heeft het nog niet voor elkaar te krijgen om de zwaluwen te vangen. Al lijkt er nog maar één te zitten. Het dier zit verstopt in de draagbalken van de gymzaal en lijkt nog niet van plan te zijn te vertrekken. Op advies van de hulpdiensten proberen gymleraren en leerlingen nu iets anders: balletjes gooien. "Niet op de vogel, maar ernaast. Zodat hij in beweging blijft en moe wordt. Dit heeft tot nu toe alleen nog niet geholpen", vertelt Miriam.

Niet de eerste keer

Het is het tweede jaar op rij dat vogels roet in het eten gooien op Het Baarnsch Lyceum. Vorig jaar moest de diploma-uitreiking nog worden verplaatst vanwege een broedende scholekster op het schoolterrein. "We kunnen er wel om lachen. We zitten in een groene omgeving, maar soms hebben we last van de dieren."