Examenstunts lopen volledig uit de hand: auto in brand, aanhoudingen en lockdown

Meerdere examenstunts zijn dinsdag volledig uit de hand gelopen. Bij het Alma College in Almelo zijn vijf minderjarigen aangehouden na ongeregeldheden. "We kregen een melding van een eindexamenstunt die, na signalen van baldadigheid en vernielingen, uitliep op een grimmige sfeer", laat een politiewoordvoerder weten. Op een school in Elburg werd een auto in brand gestoken, zo is te zien op beelden die rondgaan op sociale media.

Een groep van tachtig tot honderd jongeren was aanwezig bij het Alma College. Toen de politie met meerdere agenten ter plaatse kwam, bleek er inderdaad schade te zijn aangericht en werd er zwaar vuurwerk afgestoken. De politie heeft de samenkomst beëindigd.

Vier jongens zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging, een meisje voor belediging. Ze zitten allemaal vast. Omdat ze minderjarig zijn, geeft de politie verder geen informatie over hen. Ook is niet bekend of het om leerlingen van het Alma College gaat. "We kijken nu wat er precies is gebeurd, en op basis daarvan beslissen we of hun aanhouding wordt verlengd", zegt de woordvoerder.

In Elburg hebben jongeren een sloopauto in brand gestoken. "Dit gaat alle perken te buiten. Een leerling heeft die sloopauto meegenomen en die is aangestoken. We hebben direct de hulpdiensten gewaarschuwd. De brandweer heeft het vuur snel geblust. De politie doet nu onderzoek. Het gaat om leerlingen van de school", zegt een woordvoerder van de school tegen Omroep Gelderland. "De deuren waren gebarricadeerd met grote strobalen. Dus dat was een gevaarlijke situatie."

School in l ockdown

Het Christelijk College Groevenbeek in Ermelo is dinsdag in lockdown gegaan om ongeregeldheden te voorkomen. Dat meldt het Ermelo's Weekblad. Deze maatregel zou zijn genomen omdat de school had gehoord dat ook leerlingen van andere scholen onderweg waren naar het college.

ANP/Hart van Nederland