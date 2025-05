Staat examenklachtenlijn nu al roodgloeiend? Staatssecretaris Paul belt mee

De eindexamens zijn begonnen en dat betekent drukte voor de mensen achter de eindexamenklachtenlijn van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Vorig jaar regende het klachten bij het LAKS: er kwamen er ruim 376.000 binnen. De verwachting is dat het dit jaar niet anders zal zijn.

Al 38 jaar lang organiseert het comité de telefoonlijn die ontworpen is om klachten over het eindexamen te verzamelen. "Zodat fouten in de examens en problemen tijdens de examens zo snel mogelijk worden opgelost." Dit houdt in dat een team van bellers elke examendag telefoontjes opneemt.

Jaar in, jaar uit neemt het aantal klachten toe. "Elk jaar halen we weer een record", zegt Fé Swets van het LAKS tegen Hart van Nederland. Ze hoopt dat dit in 2025 niet nog eens het geval zal zijn, maar is er bang voor. "We zien dat scholieren anderen op sociale media oproepen om een klacht in te dienen. Ze hopen dat het invloed zal hebben op de cijfers." Maar dat is volgens Fé niet het geval.

Staatssecretaris belt mee

Wie vrijdag ook ervaart hoe het is om aan de andere kant van de klachtenlijn te zitten is Mariëlle Paul, Staatssecretaris Funderend Onderwijs en Emancipatie, is te zien in bovenstaande video.