Rechter vindt het terecht dat eindexamen ongeldig is verklaard na spiekbriefje

Een middelbare school in Hilversum heeft volgens de rechter terecht besloten om het eindexamen Nederlands van een leerlinge ongeldig te verklaren. Ze heeft in mei een spiekbriefje op een verwarming van het examenlokaal geplakt.

"De beschreven kant was naar boven gericht en leesbaar voor de scholier", stelt de rechtbank in Lelystad. De school bestempelde het incident als een "onregelmatigheid". De rechtbank stemde hier donderdag mee in.

De middelbare school had het meisje aangeboden om het eindexamen opnieuw te maken. Bij een onvoldoende mocht ze het examen daarna zelfs nog herkansen. Dit wilde de scholiere echter niet. Het meisje spande een kort geding aan met de hoop dat het door haar gemaakte eindexamen alsnog zou worden beoordeeld.

Volgens de voorzieningenrechter heeft de school zorgvuldig besloten om het examen niet-geldig te verklaren. Bovendien heeft de rector voor de lichtst mogelijke straf gekozen. Het meisje behield de kans om haar eindexamen te halen.

Hart van Nederland / ANP