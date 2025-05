Scholieren klagen te veel over eindexamens, zegt meerderheid Nederlanders

Het jaarlijkse piekmoment aan klachten over de eindexamens is weer losgebarsten. Bij het LAKS zijn inmiddels al ruim 100.000 meldingen binnengekomen, variërend over te lange teksten tot te moeilijke vragen. Toch vindt een meerderheid van de Nederlanders dat het allemaal wel wat minder mag: 54 procent zegt dat scholieren tegenwoordig te veel klagen over hun examens.

Dat blijkt uit een peiling van het Hart van Nederland-panel. Slechts 31 procent vindt de klachten wél terecht, de rest heeft geen mening.

De meeste kritiek onder scholieren ging dit jaar over het havo-examen geschiedenis, waarbij veel leerlingen aangaven in tijdnood te komen door te lange bronnen. Ook over het Nederlands-examen voor vmbo-tl kwamen duizenden klachten binnen vanwege het hoge aantal open vragen. Het havo-examen Duits leverde eveneens frustratie op, onder meer door het grote aantal moeilijke woorden.

Toch groeit ook het gevoel onder Nederlanders dat de examens misschien aan vernieuwing toe zijn. Volgens het Hart-panel vindt 44 procent dat het systeem op de schop mag, tegen 37 procent die dat niet nodig vindt. Vooral drie veranderingen krijgen brede steun: meer aansluiting op de praktijk, doorlopende toetsing, en minder prestatiedruk met meer oog voor het welzijn van leerlingen.