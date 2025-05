Teller klachten eindexamens staat na twee dagen op 70.000

Op de tweede dag van het centraal schriftelijk eindexamen staat de teller van het aantal klachten dat is binnengekomen bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) op ruim 70.000. Maandag kwamen er tot dusver vooral veel klachten binnen over het eindexamen geschiedenis voor havo.

Het examen geschiedenis duurde tot 16.30 uur en sindsdien zijn er al meer dan 13.000 klachten gemeld die vooral gaan over te lange bronnen waardoor de havoleerlingen in tijdnood kwamen. Volgens een LAKS-woordvoerder zijn het "relatief" veel klachten voor een eindexamen en dat in "een korte tijd".

Verder zijn maandag ruim 6475 klachten ingediend over het Nederlands examen voor vmbo gemengde en theoretische leerweg. Volgens de indieners waren er meer open vragen dan in voorgaande jaren. De woordvoerder van het LAKS kan niet zeggen of dat daadwerkelijk zo is. Ook over het eindexamen Duits voor havo zijn meer dan 3000 klachten binnengekomen. Volgens de leerlingen zaten er veel moeilijke woorden in het examen, waardoor ze in tijdnood kwamen.

ANP