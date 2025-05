Deze leertips hielpen TikTokker Lotte van zesjes naar cum laude

De centrale eindexamens voor leerlingen in het voortgezet onderwijs beginnen vrijdag. Een stressvolle tijd, weet TikTokker Lotte Witké (23) als geen ander. Ze groeide uit van een 'zesjesleerling' tot een uitblinker die cum laude slaagde voor haar vwo. Ze onderzocht wat wel en niet werkt bij het leren én maken van je eindexamen, en deelt al haar tips en tricks inmiddels met tienduizenden volgers.

"Ik ben gaan tiktokken omdat ik zag dat in Nederland nog niemand postte over hoe je beter kunt leren. Ik heb er zelf heel veel onderzoek naar moeten doen. Ik had best leuke trucjes en tips ontdekt en ik wilde dat met de wereld delen", vertelt Lotte tegen Hart van Nederland.

Topsport

De voormalig 'zesjesleerling' studeert nu aan de universiteit en schreef een boek: Nooit meer een onvoldoende. Haar geheim? Behandel je eindexamens als topsport.

"Je hebt een lange training gehad en straks bepaalde piekmomenten waarop je moet presteren. Pak voor jezelf een aantal ritueeltjes die voor jou werken. Bepaalde voeding of bepaalde liedjes bijvoorbeeld. Ik had zelf altijd een 'toetsgeurtje' dat ik opdeed. Behandel het alsof je naar een belangrijke wedstrijd gaat."

Uurtje slapen of leren?

Ook op de dag zelf is voorbereiding alles. "Als je de keuze hebt: uurtje langer doorleren of uurtje langer slapen? Zeker dat uurtje langer slapen", zegt Lotte vastberaden.

En: maak stappenplannen voor examenopdrachten. "Ik deed dat zelf altijd voor wiskunde. Dan schrijf je eigenlijk een instructie voor jezelf, hoe je een examenopdracht gaat aanvliegen. Geen één opdracht is hetzelfde natuurlijk, maar doordat je met die stappenplannen erbij oefent, weet je straks op het examen zelf beter welk stappenplan je moet gaan gebruiken."

Haar advies voor als het examen voor je ligt: kijk eerst het examen helemaal door, check of er een achterkant is, en begin dan pas echt. "Begin bij opdracht 1, maar blijf niet te lang hangen op een opdracht die je niet snapt. Als je afgeleid raakt, neem dan een momentje voor jezelf. Je hebt drie hele uren, en die tien seconden mag je wel missen."

ADHD

Voor leerlingen met ADHD heeft ze een aparte tip: "Als je tijdens het maken van een examen wordt afgeleid, dan is het voor iemand met ADHD lastig om weer in concentratie te komen. Zorg er dan voor dat, zodra je afgeleid bent, je niet meteen weer die concentratie probeert te zoeken. Luister naar je lichaam, want die heeft dan duidelijk even een adempauze nodig. Pak even een minuutje de tijd om een slokje te drinken en te ademen."

Haar laatste boodschap is duidelijk: "Heel veel succes!"