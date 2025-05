TikTok sluist jouw data naar China: EU legt megaboete op

TikTok krijgt een torenhoge privacyboete van de Europese Unie van 530 miljoen euro, omdat het persoonlijke gegevens van gebruikers naar China heeft gestuurd. Dat is tegen de Europese regels, die stellen dat zulke data alleen mogen worden gedeeld met landen buiten de Europese Economische Ruimte als daar vergelijkbare privacybescherming geldt. Volgens de Ierse toezichthouder DPC is dat in China niet het geval.

De Ierse privacywaakhond treedt op omdat het Europese hoofdkantoor van TikTok in Dublin staat. Ook de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP) was betrokken bij het onderzoek. Volgens de AP kon moederbedrijf ByteDance niet aantonen dat de gegevens van Europese gebruikers in China goed werden beschermd.

Het gebruik van TikTok op de werktelefoon van ambtenaren is 2023 door het kabinet verboden. In de video bovenaan zie je wat mensen op straat hiervan vinden.

"Dat is een overtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en daarvoor legt de DPC 485 miljoen euro boete op. Daarnaast laat ByteDance niet duidelijk aan gebruikers weten dat hun persoonsgegevens naar China gaan. Daarvoor legt de DPC 45 miljoen euro boete op", meldt de Nederlandse toezichthouder.

TikTok moet er bovendien binnen zes maanden voor zorgen dat medewerkers in China geen toegang meer hebben tot de data van Europese gebruikers.

'TikTok kan je volgen'

Uit het kijkgedrag van veelal jonge TikTok-gebruikers kan het bedrijf veel conclusies trekken, bijvoorbeeld over depressieve gedachten of sociale relaties, zegt AP-vicevoorzitter Monique Verdier. "TikTok kan je volgen. Die gevoelige informatie moet het bedrijf goed beschermen. En dat doet TikTok niet."

TikTok is het niet eens met de beslissing. De opgelegde straf zou gebaseerd zijn op de situatie vóór 2023, terwijl er inmiddels flink wordt geïnvesteerd in betere databeveiliging, laat een woordvoerder weten.