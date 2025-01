Tiktokhit Sepp (18) trekt aandacht van Gordon Ramsay: 'Telefoon ontplofte'

Hij is pas net 18 jaar oud en nu al een fenomeen op sociale media: Sepp van Dijk, ook wel bekend als de Twisted Chef. Met zijn kookkunsten verovert hij de magen van ruim 300.000 volgers op Instagram en nog eens meer dan 100.000 op TikTok. Maar één iemand is wel een hele bijzondere volger: de wereldberoemde topchef Gordon Ramsay, die hem in een filmpje complimenteerde.

Een jaar geleden begon Sepp met het maken van video's voor zijn vaders bedrijf als een soort marketingstrategie. Niet alle video's werden gebruikt, dus plaatste hij ze op zijn eigen sociale media. Hij had nooit verwacht dat hij een jaar later duizenden volgers zou hebben.

Lovende recensie van Ramsay

Afgelopen vrijdag beleefde Sepp een absoluut hoogtepunt. Na een middagje schaatsen met zijn moeder ontplofte zijn telefoon. De Britse topchef Ramsay had namelijk via TikTok gereageerd met een video. Ramsay complimenteerde Sepp's chicken wellington en sprak lovend over het gerecht en de presentatie, die iets anders was dan het originele recept.

Toch had de chef ook een tip: "Sla de eieren niet kapot op je hoofd!" Dat is inmiddels Sepps handelsmerk geworden. “Als ik het niet doe, krijg ik meteen reacties,” zegt hij met een glimlach.

Pasta

Het koken leerde Sepp van zijn vader. Pasta puttanesca was het eerste gerecht dat ze samen maakten, en het is inmiddels een klassieker die niet meer uit zijn repertoire is weg te denken.

Kijk hoe Sepp te werk gaat in de bovenstaande video.