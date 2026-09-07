OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Nieuwe Nederlandse rechtszaak tegen Snapchat om verslavende functies

Social Media

Vandaag, 06:13

Snapchat wordt opnieuw voor de rechter gesleept door een Nederlandse claimstichting. Stichting Massaschade & Consument vindt dat bij het platform "winst belangrijker dan de gezondheid en veiligheid van haar gebruikers" en eist onder meer dat verslavende functies uitgezet kunnen worden.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Het gaat volgens de stichting bijvoorbeeld om de streak, de snapscore en autoplay. Die functies zouden het gebruik van Snapchat verslavender maken. De stichting wil dat gebruikers deze mogelijkheden kunnen uitschakelen. Ook wordt een schadevergoeding geëist.

Voorzitter Lucia Melcherts zegt tegen het AD dat voorafgaand aan het indienen van de dagvaarding op 7 september een gesprek met Snapchat heeft plaatsgevonden. Dat leverde volgens haar niets op. "Ze stuurden ons met een kluitje in het riet."

Tweede rechtszaak in korte tijd

Het is de tweede keer in korte tijd dat een Nederlandse claimstichting een collectieve rechtszaak tegen Snapchat begint. In juni stapte Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) ook al naar de rechter vanwege het socialemediaplatform.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Ruim 100 jonge kinderen misbruikt op Snapchat, jong tienermeisje verkracht
Crime
Ruim 100 jonge kinderen misbruikt op Snapchat, jong tienermeisje verkracht
'Idiote challenge' op sociale media: schapen opjagen met stokken
Dieren
'Idiote challenge' op sociale media: schapen opjagen met stokken
Snapchatgebruikers opgelet: binnenkort moet je betalen om herinneringen te bewaren
Tech-nieuws
Snapchatgebruikers opgelet: binnenkort moet je betalen om herinneringen te bewaren
Artsen boos op Snapchat: jongeren komen nog steeds makkelijk aan vapes
Zorg
Artsen boos op Snapchat: jongeren komen nog steeds makkelijk aan vapes
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.