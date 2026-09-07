Nieuwe Nederlandse rechtszaak tegen Snapchat om verslavende functies

Snapchat wordt opnieuw voor de rechter gesleept door een Nederlandse claimstichting. Stichting Massaschade & Consument vindt dat bij het platform "winst belangrijker dan de gezondheid en veiligheid van haar gebruikers" en eist onder meer dat verslavende functies uitgezet kunnen worden.

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Het gaat volgens de stichting bijvoorbeeld om de streak, de snapscore en autoplay. Die functies zouden het gebruik van Snapchat verslavender maken. De stichting wil dat gebruikers deze mogelijkheden kunnen uitschakelen. Ook wordt een schadevergoeding geëist.

Voorzitter Lucia Melcherts zegt tegen het AD dat voorafgaand aan het indienen van de dagvaarding op 7 september een gesprek met Snapchat heeft plaatsgevonden. Dat leverde volgens haar niets op. "Ze stuurden ons met een kluitje in het riet."

Tweede rechtszaak in korte tijd

Het is de tweede keer in korte tijd dat een Nederlandse claimstichting een collectieve rechtszaak tegen Snapchat begint. In juni stapte Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) ook al naar de rechter vanwege het socialemediaplatform.