'Idiote challenge' op sociale media: schapen opjagen met stokken

De ene na de andere 'challenge' of 'hype' op sociale media vliegt je om de oren. De één nog idioter dan de ander. De laatste oproep op Snapchat: met stokken achter schapen aanjagen. Schapenhouders in Friesland zijn bang dat ze komend weekend opnieuw de dupe worden van deze trend.

"Het is te idioot voor woorden", vertelt schapenhouder Martin Reitsma aan Hart van Nederland. Eén van zijn schaapskuddes werd tien keer belaagd door een groep jongeren. "Onze schaapherder Shariff Mousa had 25 man tegenover zich staan. Ondanks herhaald wegsturen, keerde de groep telkens terug, zelfs midden in de nacht."

Volgens Reitsma gaat het om jongeren tussen de 15 en 18 jaar uit Grou, Leeuwarden en Heerenveen. "En dan krijg je een enorme grote bek, er werd volop gescholden. Die groep sloopte de omheining en rende vervolgens met stokken achter de kudde aan. Die lafbekken verplaatsen zich op fatbikes."

Alle perken te buiten

Uiteindelijk heeft Shariff 112 gebeld. "Wat moet je anders midden in de nacht? Het is echt verschrikkelijk, deze kudde heeft minstens twee maanden nodig om weer een beetje in normale doen te geraken. Het is bij twee kuddes gebeurd."

Reitsma heeft zelf helemaal niks met Snapchat en hij verbaast zich over de oproep op om op schapen te gaan jagen. "Die oproep verdwijnt dan een paar uur later weer, maar er wordt gewoon massaal gehoor aan gegeven. Dit gaat werkelijk alle perken te buiten."