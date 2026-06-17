OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

'Idiote challenge' op sociale media: schapen opjagen met stokken

Dieren

Vandaag, 21:59

Link gekopieerd

De ene na de andere 'challenge' of 'hype' op sociale media vliegt je om de oren. De één nog idioter dan de ander. De laatste oproep op Snapchat: met stokken achter schapen aanjagen. Schapenhouders in Friesland zijn bang dat ze komend weekend opnieuw de dupe worden van deze trend.

"Het is te idioot voor woorden", vertelt schapenhouder Martin Reitsma aan Hart van Nederland. Eén van zijn schaapskuddes werd tien keer belaagd door een groep jongeren. "Onze schaapherder Shariff Mousa had 25 man tegenover zich staan. Ondanks herhaald wegsturen, keerde de groep telkens terug, zelfs midden in de nacht."

Volgens Reitsma gaat het om jongeren tussen de 15 en 18 jaar uit Grou, Leeuwarden en Heerenveen. "En dan krijg je een enorme grote bek, er werd volop gescholden. Die groep sloopte de omheining en rende vervolgens met stokken achter de kudde aan. Die lafbekken verplaatsen zich op fatbikes."

Alle perken te buiten

Uiteindelijk heeft Shariff 112 gebeld. "Wat moet je anders midden in de nacht? Het is echt verschrikkelijk, deze kudde heeft minstens twee maanden nodig om weer een beetje in normale doen te geraken. Het is bij twee kuddes gebeurd."

Reitsma heeft zelf helemaal niks met Snapchat en hij verbaast zich over de oproep op om op schapen te gaan jagen. "Die oproep verdwijnt dan een paar uur later weer, maar er wordt gewoon massaal gehoor aan gegeven. Dit gaat werkelijk alle perken te buiten."

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

85 schapen in Zuid-Holland ernstig vermagerd en kreupel, NVWA grijpt in
85 schapen in Zuid-Holland ernstig vermagerd en kreupel, NVWA grijpt in
Schapen op stap: kudde trekt veel bekijks in centrum Eindhoven
Schapen op stap: kudde trekt veel bekijks in centrum Eindhoven

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.