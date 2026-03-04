Volg Hart van Nederland
85 schapen in Zuid-Holland ernstig vermagerd en kreupel, NVWA grijpt in

Vandaag, 11:23 - Update: 35 minuten geleden

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft maandag 2 maart hard ingegrepen bij een schapenhouder in Zuid-Holland. In totaal zijn 85 schapen in bewaring genomen omdat de eigenaar de dieren niet de zorg gaf die nodig is. De dieren zijn overgebracht naar een geheime opvanglocatie. Tegen de houder is proces-verbaal opgemaakt en er loopt al een strafrechtelijk traject tegen de man.

De controle vond plaats omdat het bedrijf al onder verscherpt toezicht staat. Eerder kreeg de houder een last onder bestuursdwang opgelegd. Dat betekent dat hij binnen een bepaalde tijd de situatie moest verbeteren. Volgens de NVWA bleek tijdens de inspectie dat daar niets van terecht is gekomen.

Vermagerd en kreupel

In een stal troffen inspecteurs vijf erg vermagerde en vervuilde schapen aan. Er was geen voer aanwezig. In de wei stonden de andere schapen, die bijna allemaal drachtig bleken. Meerdere dieren waren ernstig kreupel. Een dierenarts van de NVWA zag ook een ziek schaap dat direct medische zorg nodig had.

De NVWA laat weten geen vertrouwen te hebben dat de houder zelf de juiste zorg kan bieden. Daarom is besloten om het merendeel van de dieren mee te nemen en elders onder te brengen. De houder moet opdraaien voor de kosten van het vervoeren, opvangen en verzorgen van de schapen.

