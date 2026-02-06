38 runderen weggehaald bij veehouder in Noord-Holland wegens ernstige verwaarlozing

Bij een veehouder in Noord-Holland zijn 38 runderen in beslag genomen vanwege ernstige tekortkomingen in de verzorging van de dieren. Tijdens een controle bleek dat de runderen onder slechte omstandigheden werden gehouden.

De dieren lagen in hun eigen mest en konden zich verwonden aan scherpe hekken. Meerdere runderen waren kreupel en verschillende kalfjes stonden in de kou. Daarnaast waren drinkbakken bevroren, waardoor de dieren geen toegang hadden tot water. Ook had een aantal kalfjes geen voer.

De NVWA praat over het verder vervroegen van slachttijden, zoals te zien in deze video:

1:45 NVWA praat over verder vervroegen slachttijden

Eerder ingegrepen

Het is niet de eerste keer dat er wordt ingegrepen bij deze veehouder. Bij eerdere inspecties zijn al dwangsommen opgelegd om de situatie te verbeteren, maar die maatregelen leidden niet tot verbetering. De veehouder moet de opgelegde dwangsommen nu betalen en er wordt proces-verbaal opgemaakt.

Daarnaast loopt er een strafrechtelijk traject tegen de veehouder. Eerder werd hij veroordeeld tot een houdverbod, waarbij hij slechts een beperkt aantal dieren mag houden. Tegen die uitspraak is hoger beroep aangetekend; deze zaak is nog in behandeling.

De in beslag genomen runderen zijn inmiddels elders ondergebracht en krijgen daar de benodigde zorg.