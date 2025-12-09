Twee bewoners Paasloo aangehouden na uit de hand gelopen NVWA-controle

In het buitengebied van het Overijsselse Paasloo is het woensdagmiddag flink misgegaan bij een controleactie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De politie was aanwezig om ondersteuning te bieden, en moest uiteindelijk ingrijpen. Twee bewoners van een woning aan de Hooiweg zijn aangehouden.

Volgens een correspondent ter plaatse liep de spanning tijdens de actie hoog op. Op het adres staat een paardenfokkerij geregistreerd. Naast de politie was ook een dierenambulance aanwezig. Op het terrein zijn gesprekken gevoerd met de bewoners, maar die liepen uit de hand. De twee bewoners zijn uiteindelijk aangehouden vanwege bedreiging, belediging en mishandeling.

Meerdere politie-eenheden en zeker een dierenambulance kwamen ter plaatse ter ondersteuning van een controle van de NVWA. Beeld: SPS Media.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie deelt geen details over wie er zou zijn bedreigd, beledigd of mishandeld. Ook over de aanleiding van de NVWA-actie is niets bekendgemaakt.

Eerdere controle

Opvallend is dat de NVWA eerder dit jaar al bij dezelfde woning langsging. In maart vond daar ook een actie plaats, maar ook toen werd niet openbaar gemaakt waarom de controle nodig was. "Er was toen ook veel politie aanwezig", laat een correspondent ter plaatse weten.