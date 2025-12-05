Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
RIVM: 'Tijgermug gaat zich permanent vestigen in Nederland'

RIVM: 'Tijgermug gaat zich permanent vestigen in Nederland'

Dieren

Vandaag, 13:50

Link gekopieerd

De tijgermug zal binnen twee tot vijf jaar waarschijnlijk permanent gevestigd zijn in Nederland. Dat verwachten het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), schrijft minister Jan Anthonie Bruijn (Volksgezondheid, VVD) in een Kamerbrief.

Als de mug permanent gevestigd is, is het niet meer mogelijk om de Aziatische exoot overal uit te roeien.

Knokkelkoorts en chikungunya

De tijgermug kan infectieziekten zoals knokkelkoorts en chikungunya overbrengen. Permanente vestiging kan risico’s opleveren voor de volksgezondheid, aldus Bruijn. De minister heeft verschillende adviezen gevraagd over de monitoring en bestrijding van de tijgermug.

Hieronder is een video te zien hoe de tijgermuggenplaag ons in de zomer van 2023 trof:

Tijgermug alweer diverse keren waargenomen
1:04

Tijgermug alweer diverse keren waargenomen

Muggenseizoen

Tijdens het muggenseizoen van afgelopen zomer heeft de NVWA opnieuw veel tijgermuggen aangetroffen en bestreden in woonwijken. Toen moesten bestrijders al voorrang geven aan vindplaatsen waar de kans groot was dat de tijgermug zich zou vestigen. Sinds 2005 duikt deze Aziatische mug op in Nederland. Hij komt vooral deze kant op via de import van gebruikte banden en stekjes van de ‘Lucky Bamboo’-plant.

De afgelopen jaren komt de mug ook steeds vaker mee met auto’s en vrachtauto’s uit Europese landen met veel tijgermuggen, zoals Italië, Spanje en Frankrijk.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Tijgermug rukt op in steeds meer wijken, NVWA maakt zich zorgen
Tijgermug rukt op in steeds meer wijken, NVWA maakt zich zorgen
'Bestrijd tijgermug in Weert met inzet leger'
'Bestrijd tijgermug in Weert met inzet leger'
Nederlandse toerist loopt knokkelkoorts op door steek van tijgermug in Frankrijk
Nederlandse toerist loopt knokkelkoorts op door steek van tijgermug in Frankrijk

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.