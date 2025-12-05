RIVM: 'Tijgermug gaat zich permanent vestigen in Nederland'

De tijgermug zal binnen twee tot vijf jaar waarschijnlijk permanent gevestigd zijn in Nederland. Dat verwachten het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), schrijft minister Jan Anthonie Bruijn (Volksgezondheid, VVD) in een Kamerbrief.

Als de mug permanent gevestigd is, is het niet meer mogelijk om de Aziatische exoot overal uit te roeien.

Knokkelkoorts en chikungunya

De tijgermug kan infectieziekten zoals knokkelkoorts en chikungunya overbrengen. Permanente vestiging kan risico’s opleveren voor de volksgezondheid, aldus Bruijn. De minister heeft verschillende adviezen gevraagd over de monitoring en bestrijding van de tijgermug.

Hieronder is een video te zien hoe de tijgermuggenplaag ons in de zomer van 2023 trof:

1:04 Tijgermug alweer diverse keren waargenomen

Muggenseizoen

Tijdens het muggenseizoen van afgelopen zomer heeft de NVWA opnieuw veel tijgermuggen aangetroffen en bestreden in woonwijken. Toen moesten bestrijders al voorrang geven aan vindplaatsen waar de kans groot was dat de tijgermug zich zou vestigen. Sinds 2005 duikt deze Aziatische mug op in Nederland. Hij komt vooral deze kant op via de import van gebruikte banden en stekjes van de ‘Lucky Bamboo’-plant.

De afgelopen jaren komt de mug ook steeds vaker mee met auto’s en vrachtauto’s uit Europese landen met veel tijgermuggen, zoals Italië, Spanje en Frankrijk.