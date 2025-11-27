Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
NVWA schrapt boete voor naam 'plantaardig gehakt'

NVWA schrapt boete voor naam 'plantaardig gehakt'

Eten

Vandaag, 20:17

Link gekopieerd

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) stelt de aangekondigde boetes voor het gebruik van het woord ‘gehakt’ op vegetarische producten voorlopig uit. Dat laat een woordvoerder weten. De autoriteit wil eerst afwachten welke afspraken hierover binnen de Europese Unie worden gemaakt.

Onder meer Vivera dreigde een boete te krijgen van ruim 1000 euro, omdat de producent van vleesvervangers het woord gehakt gebruikt op de verpakkingen van zijn plantaardige producten. Daarmee overtrad het bedrijf een wet waarin staat wanneer een product gehakt mag heten.

'Verouderde gehaktwet'

Maar het bedrijf kreeg donderdag te horen dat die boete er toch niet komt. "We zijn blij met dit besluit, maar begrijpen dat de NVWA simpelweg uitvoert wat in de wet staat", reageert Vivera-topman Willem van Weede. "De verouderde gehaktwet is hiermee nog niet aangepast. Deze wet is ooit bedoeld om de voedselveiligheid van dierlijk gehakt te garanderen, maar is niet relevant voor vegetarisch gehakt."

Door ANP

Lees ook

NVWA waarschuwt producenten plantaardig vlees om onterecht gebruik van term 'gehakt'
NVWA waarschuwt producenten plantaardig vlees om onterecht gebruik van term 'gehakt'
Transavia stopt met vegetarische saucijzenbroodjes aan boord
Transavia stopt met vegetarische saucijzenbroodjes aan boord
Kwart van de maaltijden in ons land tegenwoordig vegetarisch
Kwart van de maaltijden in ons land tegenwoordig vegetarisch

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.