Transavia stopt met vegetarische saucijzenbroodjes aan boord

Luchtvaartmaatschappij Transavia is gestopt met de verkoop van vegetarische saucijzenbroodjes aan boord omdat er te weinig vraag naar is. De traditionele variant met echt vlees verkocht daarentegen altijd goed op vluchten. "We stemmen ons menu af op vraag en aanbod", laat een woordvoerder weten na berichtgeving van Luchtvaartnieuws.

Transavia stapte eind vorig jaar over op de vegetarische variant van het broodje, geleverd door de Vegetarische Slager van Unilever. Dit bleek echter geen succes. De vliegmaatschappij denkt niet dat het weer overstappen op een vleesvariant gevolgen voor het klimaat zal hebben. "Als je vegetarische saucijzenbroodjes moet weggooien is dat ook niet duurzaam", aldus de woordvoerder.

Volgens hem werden er, voordat werd overgestapt op de vegetarische snacks, 15.000 tot 20.000 traditionele saucijzenbroodjes per maand verkocht. "Met de vegetarische variant haalden we dit bij lange na niet", zegt de Transavia-woordvoerder.

Schiphol wil meer plantaardig

De maatregel staat haaks op het beleid van luchthaven Schiphol die juist veel meer plantaardige producten wil gaan verkopen om de CO2-uitstoot terug te dringen. De luchthaven wil dat 60 procent van het aanbod aan eten en zuivel in 2030 plantaardig is, werd recent bekend.

ANP