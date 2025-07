NVWA waarschuwt vakantiegangers voor Japanse kever na vondst in België

De Japanse kever rukt op naar Nederland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt na de vondst van twee dode exemplaren in België voor de risico’s van dit opvallende insect. Het beestje is niet gevaarlijk voor mensen of dieren, maar vormt wel een grote bedreiging voor landbouw, sierteelt en de natuur.

De Japanse kever komt op allerlei plantensoorten voor en kan flinke schade veroorzaken. De larven eten ondergronds de wortels van gras aan, wat problemen geeft op weiden en gazons. Als de kevers eenmaal bovengronds zijn, vreten ze zich door bladeren en gewassen heen. Ook Frankrijk, Duitsland en Spanje hebben recent meldingen van de kever gedaan.

De Japanse kever is niet het enige insect waarvoor de NVWA waarschuwt. De tijgermug komt steeds vaker voor in Nederland. In de onderstaande video is te zien hoe de NVWA in 2024 voor dit kleine beestje waarschuwde:

1:04 Tijgermug alweer diverse keren waargenomen

Meeliften

Volgens de NVWA kan het insect zich makkelijk verspreiden door mee te reizen met auto’s, treinen of vliegtuigen. Daarom roept de autoriteit reizigers op om hun voertuig, kampeerspullen en bagage goed te controleren bij vertrek van het vakantieadres.

Beeld: Door Whitney Cranshaw, Colorado State University - CC BY 2.0

Het diertje valt op door zijn metaalgroene kleur en koperkleurige schild. Wie twijfelt, moet vooral letten op de witte haarplukjes op het achterlijf – die maken hem onderscheidend van andere kevers die in Europa voorkomen.

Flinke economische gevolgen voor landbouw

De NVWA is extra alert, omdat een uitbraak van deze soort flinke economische gevolgen kan hebben voor Nederlandse boeren en kwekers. Tot nu toe zijn er in Nederland nog geen levende exemplaren gevonden.

"Om te voorkomen dat de kever zich in Nederland kan vestigen, is het cruciaal om op tijd op te sporen en te bestrijden", stelt de NVWA. De vermoedelijke aanwezigheid van de Japanse kever moet dan ook zo snel mogelijk worden gemeld bij de autoriteit. Inspecteurs komen dan langs om onderzoek te doen. Als wordt vastgesteld dat het inderdaad om de Japanse kever gaat, worden er maatregelen genomen om te voorkomen dat het insect zich verder verspreidt en vestigt. Die maatregelen bestaan bijvoorbeeld uit het plaatsen van vallen en het inzetten van bestrijdingsmiddelen.