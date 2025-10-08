Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Schapen op stap: kudde trekt veel bekijks in centrum Eindhoven

Dieren

Vandaag, 15:54 - Update: 36 minuten geleden

Link gekopieerd

Een opvallend tafereel woensdagmiddag in Eindhoven. Dwars door het centrum loopt een kudde van 260 schapen, begeleid door twee herders en een schaapshond. De dieren zijn onderweg naar natuurgebied Vlasgroot in Veldhoven om daar te gaan grazen, meldt Studio040.

De kudde is van Swinkels Begrazingsbeheer, dat bedrijf zet de dieren in als milieuvriendelijk alternatief voor maaien. De beestjes zijn net klaar met een graasklus aan de Kamerven in Helmond. De stoet heeft al 26 kilometer in de benen als ze aankomen in het centrum van Eindhoven. “We kunnen met een vrachtwagen gaan, of we lopen,” vertelt eigenaar Geert Swinkels tegen Studio040. “Dit keer zijn we lopend gegaan. Het is goed voor de PR.”

Mensen vrolijk maken

Volgens herder Marnix van Rijn is de route door het centrum van Eindhoven geen toeval. “We hebben even een lusje gepakt,” zegt hij. “We wilden mensen ook een beetje vrolijk maken, en dat is volgens mij wel gelukt.”

Een omstander die de kudde ziet langskomen, vertelt dat hij de video aan zijn baas liet zien. “Die dacht eerst dat het met AI was gemaakt,” zegt hij lachend. “Het was ook best gewaagd, want ze moesten een drukke weg oversteken” De schapen trekken veel bekijks van voorbijgangers die spontaan hun telefoons pakken om het bijzondere moment vast te leggen.

De schapen lopen door de winkelstraat van Eindhoven - Bron: Richard Hereijgers

De schapen lopen door de winkelstraat van Eindhoven - Bron: Richard Hereijgers

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿

Meld je aan

Lees ook

Kudde schapen zorgt voor vertraging op spoor tussen Eindhoven en Boxtel
Kudde schapen zorgt voor vertraging op spoor tussen Eindhoven en Boxtel
Enorme kudde schapen trekt door Kaatsheuvel
Enorme kudde schapen trekt door Kaatsheuvel
Politieagenten vangen geen boeven, maar losgebroken schapen in Weert
Politieagenten vangen geen boeven, maar losgebroken schapen in Weert

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.