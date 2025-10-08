Schapen op stap: kudde trekt veel bekijks in centrum Eindhoven

Dieren
Vandaag, 15:54 - Update: 36 minuten geleden
Een opvallend tafereel woensdagmiddag in Eindhoven. Dwars door het centrum loopt een kudde van 260 schapen, begeleid door twee herders en een schaapshond. De dieren zijn onderweg naar natuurgebied Vlasgroot in Veldhoven om daar te gaan grazen, meldt Studio040.
De kudde is van Swinkels Begrazingsbeheer, dat bedrijf zet de dieren in als milieuvriendelijk alternatief voor maaien. De beestjes zijn net klaar met een graasklus aan de Kamerven in Helmond. De stoet heeft al 26 kilometer in de benen als ze aankomen in het centrum van Eindhoven. “We kunnen met een vrachtwagen gaan, of we lopen,” vertelt eigenaar Geert Swinkels tegen Studio040. “Dit keer zijn we lopend gegaan. Het is goed voor de PR.”
Volgens herder Marnix van Rijn is de route door het centrum van Eindhoven geen toeval. “We hebben even een lusje gepakt,” zegt hij. “We wilden mensen ook een beetje vrolijk maken, en dat is volgens mij wel gelukt.”
Een omstander die de kudde ziet langskomen, vertelt dat hij de video aan zijn baas liet zien. “Die dacht eerst dat het met AI was gemaakt,” zegt hij lachend. “Het was ook best gewaagd, want ze moesten een drukke weg oversteken” De schapen trekken veel bekijks van voorbijgangers die spontaan hun telefoons pakken om het bijzondere moment vast te leggen.
De schapen lopen door de winkelstraat van Eindhoven - Bron: Richard Hereijgers
