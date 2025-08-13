Terug

Kudde schapen zorgt voor vertraging op spoor tussen Eindhoven en Boxtel

Dieren

Gisteren, 20:40

Een kudde schapen zorgt voor problemen op het spoor tussen Eindhoven en Boxtel. Dat meldt een correspondent ter plaatse. Woensdagavond lopen er veertien dieren tussen twee spoorlijnen in, wat zorgt voor een gevaarlijke situatie.

ProRail is ter plaatse om de dieren veilig van het spoor te halen zodat het treinverkeer zijn weg weer kan vervolgen. Dat heeft tijdelijk stilgelegen vanwege de kudde schapen.

Van wie de schapen zijn, is niet bekend.

