Snapchatgebruikers opgelet: binnenkort moet je betalen om herinneringen te bewaren

Snapchatgebruikers opgelet! Bewaar jij veel video's en foto's op Snapchat? Dan is de kans groot dat jij hier binnenkort voor moet gaan betalen. Het bedrijf achter de app komt met abonnementen voor de herinneringen-functie. Hart van Nederland zet op een rij wat je moet weten over deze verandering.

Op dit moment kun je nog gratis je foto's en filmpjes bewaren bij 'Herinneringen'. Maar over een jaar wil de app dit gaan veranderen voor mensen met meer dan 5 gigabyte (GB) opslagruimte aan beeld op Snapchat. Gebruikers kunnen hun opslag vergroten naar 100GB, 250GB of 5TB. Voor mensen die minder dan 5GB opslagruimte nodig hebben, wijzigt er niks.

Abonnementskosten

Maar als je wel een abonnement wil aanschaffen, moet je daar wel je portemonnee voor trekken. Snapchat laat aan de website TechCrunch weten dat het 100GB-abbonement $1.99 per maand zal kosten. En als je meer opslagruimte nodig hebt, dan krijg je voor $3.99 per maand 250GB (Snapchat+) en voor $15.99 per maand heb je een Snapchat Platinum abonnement met 5TB opslagruimte. Hoeveel dit in euro’s zal zijn, is nog niet bekend, omdat prijzen per land kunnen verschillen.

Maar voor nu hebben Snapchatgebruikers, die meer dan 5GB aan filmpjes en foto's in de app hebben opgeslagen, een jaar de tijd om de beelden te downloaden en op een apparaat te bewaren om zo ruimte vrij te maken. Zit je na die twaalf maanden toch nog boven de 5GB zonder een upgrade? Dan blijven je oudste Snaps bewaard onder het gratis opslaglimiet van 5GB. Je nieuwe Snaps die het limiet passeren, verdwijnen.