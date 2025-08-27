Artsen boos op Snapchat: jongeren komen nog steeds makkelijk aan vapes

Artsen luiden de noodklok: ondanks eerdere beloftes van Snapchat blijft het voor jongeren eenvoudig om illegale vapes en andere nicotineproducten te kopen via het platform. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Rookpreventie Jeugd (SRPJ), schrijft het AD. De stichting stapt nu naar de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Een groep van vijftien tieners uit het hele land kreeg de opdracht om binnen hun eigen Snapchat-account te zoeken op zestien woorden die onder jongeren bekendstaan voor nicotineproducten, zoals 'vippa', 'snabba' en 'gerroes'. Al snel kwam de testgroep tientallen accounts tegen die de spullen aanboden. Gemiddeld vonden ze 55 dealers per persoon. Nadat Snapchat extra filters beloofde in te zetten, liep dat aantal bij een tweede test op tot 56.

Uit de proef bleek dat vier van de vijf benaderde accounts daadwerkelijk verboden producten wilden leveren. Het ging volgens de krant niet alleen om vapes en illegale nicotinezakjes, maar ook om cannabis. Volgens de SRPJ toont dit aan dat Snapchat zijn verantwoordelijkheid niet neemt om kinderen te beschermen.

Juridische strijd dreigt

Volgens de SRPJ handelt Snapchat in strijd met de Wet Digitale Diensten, die platforms sinds 2024 verplicht om minderjarigen te beschermen. De stichting heeft daarom de ACM gevraagd in te grijpen. Die kan bedrijven die zich niet aan de regels houden een boete opleggen tot wel zes procent van hun jaaromzet.

Moederbedrijf Snap Inc. zegt dat het illegale activiteiten absoluut verbiedt. "De zorgen van de SRPJ zijn enorm belangrijk voor ons", laat een woordvoerder aan het AD weten. Het bedrijf stelt dat er gebruik wordt gemaakt van detectietechnologie om illegale content te verwijderen en dat advertenties voor vapes niet zijn toegestaan. Toch geeft het platform toe dat geen enkel systeem alle dreigingen kan stoppen.