Ruim 100 jonge kinderen misbruikt op Snapchat, jong tienermeisje verkracht

RTL Nieuws onderzocht honderden rechtbankuitspraken en ontdekte dat de afgelopen vijf jaar ruim honderd kinderen van 12 jaar en jonger via Snapchat seksueel zijn misbruikt. Officieel moet je 13 jaar oud zijn om de chatapplicatie te gebruiken. In de praktijk kunnen jonge kinderen moeiteloos een account aanmaken. Lisette (12, niet haar echte naam) werd zelfs verkracht door iemand die ze op de app leerde kennen.

Lisette is één van de meer dan honderd kinderen in de basisschoolleeftijd die slachtoffer werd van seksueel misbruik via Snapchat. RTL Nieuws analyseerde uitspraken in strafzaken tegen kindermisbruikers en vond meer dan 121 kinderen van 12 jaar of jonger die via Snapchat slachtoffer werden van een seksmisdrijf.

In negentien gevallen was er sprake van fysiek seksueel contact. Zes kinderen werden verkracht. In de overige gevallen was er sprake van online misbruik. Zo kreeg een meisje van 6 jaar oud een dickpic toegestuurd van een 33-jarige medewerker van haar basisschool.

In bovenstaande video zie je welke straffen er zijn in Nederland.